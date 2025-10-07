logo_ukra

Суспільство Війна з Росією «На фронті великі неприємності, а Сирський каже, що ситуація стабілізована» – військкор
НОВИНИ

«На фронті великі неприємності, а Сирський каже, що ситуація стабілізована» – військкор

Богдан Мирошников повідомив, що реальна ситуація на Лиманщині – складна

7 жовтня 2025, 10:24
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На Лиманському напрямку ситуація складна, проте головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що біля Ямполя все стабілізовано. Про це пише український військовий кореспондент Богдан Мирошников.

"Біля Ямполя, може й "стабілізована" (але в реальності — нічого там не стабілізовано), а от в районі Шандриголового, Дронівки, Сіверська, в напрямку Дробишевого — попахує великими неприємностями.

Біля Ямполя просто закрили кілька прогалин в обороні, і тепер ворог так вільно не відправляє малі піхотні групи. Але все одно відправляє", – наголошує військкор.

За його словами, ситуація по осі Лиман-Сіверськ дуже складна та погана для нас.

"Так само, як і під Покровськом та у напрямку смт. Покровське (Дніпровська обл.). У Купʼянську – взагалі катастрофа.

Є ділянки, де ворог досі може просуватися по кілометру на день.

А в ГШ краще б памʼятали, що втрата Ямполя = перспектива боїв за Лиман найближчими тижнями. Не треба прикрашати того, чого немає", – наголошує Мирошников.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім назвав терміни, за які закінчиться війна в Україні, чим викликав неабиякий ажіотаж в медіапросторі.

"Мій особистий прогноз — це станеться в діапазоні від двох місяців до року", — сказав він  в інтерв’ю "Главкому".

Військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман" просто обурився такою заявою.

"Я не знаю, чим керуються люди, роблячи подібні прогнози. Закінченням навіть не пахне, немає жодних реальних варіантів, за які можна було б зачепитися в цьому питанні, тільки потенційні варіанти подій та мрії. Але, як бачите, дехто вже починає перейматися опозицією серед військових", – зазначив "Осман".



