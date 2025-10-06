Рубрики
Недилько Ксения
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім назвав терміни, за які закінчиться війна в Україні, чим викликав неабиякий ажіотаж в медіапросторі.
«Закінчення війни за 2 місяця»: військові в шоці від заяв Кіма
Військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман" просто обурився такою заявою.
"Я не знаю, чим керуються люди, роблячи подібні прогнози. Закінченням навіть не пахне, немає жодних реальних варіантів, за які можна було б зачепитися в цьому питанні, тільки потенційні варіанти подій та мрії.
Але, як бачите, дехто вже починає перейматися опозицією серед військових", – зазначив "Осман".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що попри повномасштабну війну, Україна живе відносно комфортно – з розвагами, закладами й активним суспільним життям. У порівнянні з іншими країнами, де йдуть бойові дії, українці мають значно вищу якість життя.
"Порівняйте, як виглядає війна в Афганістані, Ємені чи Палестині. Вибачте, але ми живемо кайфуючи – з караоке, концертами, ресторанами і всім іншим. Нам жалітися нема на що, умови дуже гарні, хай як це не звучить у період війни", – заявив Кім.
Він згадав свою оцінку суспільного настрою у 2022–2023 роках: тоді людям, на його думку, був потрібен "озвірін" і "заспокійливі". Зараз же, каже Кім, найактуальніше – це гроші. І при цьому — чесна інформація.