Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім назвав терміни, за які закінчиться війна в Україні, чим викликав неабиякий ажіотаж в медіапросторі.

«Закінчення війни за 2 місяця»: військові в шоці від заяв Кіма

«Кожна війна закінчується миром чи капітуляцією. У будь-якому разі підписують якийсь папірець, і тому я можу бути на 100% впевненим, що війна закінчиться дипломатичним шляхом і хтось щось підпише. Хоча можна просто припинити стрілянину і нічого не підписувати, всі хочуть якогось документа, в якому будуть прописані умови завершення війни. Тому завершення війни дипломатичним шляхом цілком можливо. Мій особистий прогноз — це станеться в діапазоні від двох місяців до року», — сказав він в інтерв'ю "Главкому".

Військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман" просто обурився такою заявою.

"Я не знаю, чим керуються люди, роблячи подібні прогнози. Закінченням навіть не пахне, немає жодних реальних варіантів, за які можна було б зачепитися в цьому питанні, тільки потенційні варіанти подій та мрії. Але, як бачите, дехто вже починає перейматися опозицією серед військових", – зазначив "Осман".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що попри повномасштабну війну, Україна живе відносно комфортно – з розвагами, закладами й активним суспільним життям. У порівнянні з іншими країнами, де йдуть бойові дії, українці мають значно вищу якість життя.

"Порівняйте, як виглядає війна в Афганістані, Ємені чи Палестині. Вибачте, але ми живемо кайфуючи – з караоке, концертами, ресторанами і всім іншим. Нам жалітися нема на що, умови дуже гарні, хай як це не звучить у період війни", – заявив Кім.

Він згадав свою оцінку суспільного настрою у 2022–2023 роках: тоді людям, на його думку, був потрібен "озвірін" і "заспокійливі". Зараз же, каже Кім, найактуальніше – це гроші. І при цьому — чесна інформація.