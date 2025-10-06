Кім жорстко накинувся на українців через життя під час війни: деталі

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що попри повномасштабну війну, Україна живе відносно комфортно – з розвагами, закладами й активним суспільним життям. У порівнянні з іншими країнами, де йдуть бойові дії, українці мають значно вищу якість життя.

Фото: з відкритих джерел

"Порівняйте, як виглядає війна в Афганістані, Ємені чи Палестині. Вибачте, але ми живемо кайфуючи – з караоке, концертами, ресторанами і всім іншим. Нам жалітися нема на що, умови дуже гарні, хай як це не звучить у період війни", – заявив Кім.

Він згадав свою оцінку суспільного настрою у 2022–2023 роках: тоді людям, на його думку, був потрібен "озвірін" і "заспокійливі". Зараз же, каже Кім, найактуальніше – це гроші. І при цьому — чесна інформація.

"Потрібно говорити людям правду: що відбувається, що ми можемо робити, як допомогти. Якщо не можеш щось змінити — не варто це навіть обдумувати", — пояснив посадовець.

Кім зауважив, що з часом суспільство перейшло в нову фазу – етап прийняття війни як частини повсякденного життя. Він навів приклад з мемуарів в’язня Освенцима.

"Першими здавались ті, хто сподівався на швидке завершення; другими – ті, хто вірив, що це триватиме вічно. А виживали ті, хто прийняв реальність і навчився жити в ній. Я бачу, що українці вже переходять на цей рівень – перестали щодня запитувати, коли закінчиться війна", — зазначив він.

Він також звернув увагу на різке зниження емоційного ресурсу в суспільстві. Якщо у 2022 році люди масово записувались до армії, діяли на емоціях, то тепер, після понад трьох років постійного напруження, втома почала переважати.

"Зараз люди ментально виснажені. Мобілізуватися, будувати плани — все це стало складніше. У кожного — свій спосіб відновлення. Але вся надія залишається на ЗСУ, на державне керівництво і дипломатію", — сказав він.

Порівнюючи нинішню війну з Другою світовою, Кім зазначив, що темп і характер бойових дій сьогодні значно інтенсивніші, а тому й навантаження на психіку — вищі:

"Хоч Друга світова тривала шість років, нинішні три з половиною за рівнем навантаження рівнозначні п’ятнадцяти. Тоді від моменту виїзду на фронт могло пройти кілька місяців. А у нас усе — щодня, а іноді щогодини. Тому люди втомлені значно більше".

