Ким жестко набросился на украинцев из-за жизни во время войны: детали

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что, несмотря на полномасштабную войну, Украина живет относительно комфортно – с развлечениями, заведениями и активной общественной жизнью. По сравнению с другими странами, где идут боевые действия, украинцы обладают значительно более высоким качеством жизни.

Фото: из открытых источников

"Сравните, как выглядит война в Афганистане, Йемене или Палестине. Извините, но мы живем кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем прочим. Нам жаловаться не на что, условия очень хорошие, как бы это ни звучало в период войны", — заявил Ким.

Он вспомнил свою оценку общественного настроения в 2022-2023 годах: тогда людям, по его мнению, нужен был "озверин" и "успокаивающие". Сейчас же, говорит Ким, самое актуальное – это деньги. И при этом – честная информация.

"Нужно говорить людям правду: что происходит, что мы можем делать, как помочь. Если не можешь что-либо изменить — не стоит это даже обдумывать", — объяснил чиновник.

Ким заметил, что со временем общество перешло в новую фазу – этап принятия войны как части повседневной жизни. Он привел пример из мемуаров узника Освенцима.

"Первыми казались те, кто надеялся на скорое завершение; вторыми – те, кто верил, что это будет продолжаться вечно. А выживали те, кто принял реальность и научился жить в ней. Я вижу, что украинцы уже переходят на этот уровень – перестали каждый день спрашивать, когда закончится война", — отметил он.

Он также обратил внимание на резкое понижение эмоционального ресурса в обществе. Если в 2022 году люди массово записывались в армию, действовали на эмоциях, то теперь, после трех лет постоянного напряжения, усталость начала преобладать.

"Сейчас люди ментально истощены. Мобилизироваться, строить планы — все это стало сложнее. У каждого свой способ восстановления. Но вся надежда остается на ВСУ, на государственное руководство и дипломатию", — сказал он.

Сравнивая нынешнюю войну со Второй мировой, Ким отметил, что темп и характер боевых действий сегодня значительно интенсивнее, а потому и нагрузка на психику выше.

"Хотя Вторая мировая длилась шесть лет, нынешние три с половиной по уровню нагрузки равнозначны пятнадцати. Тогда с момента выезда на фронт могло пройти несколько месяцев. А у нас все — каждый день, а иногда каждый час. Поэтому люди устали гораздо больше".

