Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким назвал сроки, за которые закончится война в Украине, чем вызвал большой ажиотаж в медиапространстве.

«Окончание войны за 2 месяца»: военные в шоке от заявлений Кима

интервью "Каждая война кончается миром или капитуляцией. В любом случае подписывают какую-то бумажку, и поэтому я могу быть на 100% уверенным, что война закончится дипломатическим путем и кто-то подпишет. Хотя можно просто прекратить стрельбу и ничего не подписывать, все хотят какого-нибудь документа, в котором будут прописаны условия завершения войны. Поэтому завершение войны по дипломатическому пути вполне возможно. Мой личный прогноз – это произойдет в диапазоне от двух месяцев до года", — сказал он"Главкому".

Военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман" просто возмутился таким заявлением.

"Я не знаю, чем руководствуются люди, делая подобные прогнозы. Концом даже не пахнет, нет никаких реальных вариантов, за которые можно было бы зацепиться в этом вопросе, только потенциальные варианты событий и мечты. Но, как видите, некоторые уже начинают заниматься оппозицией среди военных", – отметил "Осман".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что, несмотря на полномасштабную войну, Украина живет относительно комфортно – с развлечениями, заведениями и активной общественной жизнью. По сравнению с другими странами, где идут боевые действия, украинцы имеют значительно более высокое качество жизни.

"Сравните, как выглядит война в Афганистане, Йемене или Палестине. Извините, но мы живем кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем прочим. Нам жаловаться не на что, условия очень хорошие, как бы это ни звучало в период войны", — заявил Ким.

Он вспомнил свою оценку общественного настроения в 2022-2023 годах: тогда людям, по его мнению, нужен был "озверин" и "успокаивающие". Сейчас же, говорит Ким, самое актуальное – это деньги. И при этом – честная информация.