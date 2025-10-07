На Лиманском направлении ситуация сложная, однако главнокомандующий Александр Сырский заявил, что возле Ямполя все стабилизировано. Об этом пишет украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.

«На фронте большие неприятности, а Сырский говорит, что ситуация стабилизирована» – военкор

"Возле Ямполя, может и "стабилизированная" (но в реальности — ничего там не стабилизировано), а вот в районе Шандриголового, Дроновки, Северска, в направлении Дробышева — попахивает большими неприятностями. У Ямполя просто закрыли несколько пробелов в обороне, и теперь враг так свободно не отправляет малые пехотные группы. Но все равно отправляет", – отмечает военкор.

По его словам, ситуация по оси Лиман-Северск очень сложная и плохая для нас.

"Так же, как и под Покровском и в направлении пгт. Покровское (Днепровская обл.). В Купянске – вообще катастрофа. Есть участки, где враг до сих пор может продвигаться по километру в день. А в ГШ лучше бы помнили, что потеря Ямполя = перспектива боев за Лиман в ближайшие недели. Не надо украшать то, чего нет", – отмечает Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким назвал сроки, за которые закончится война в Украине, чем вызвал большой ажиотаж в медиапространстве.

"Мой личный прогноз — это произойдет в диапазоне от двух месяцев до года", — сказал он в интервью "Главкому".

Военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман" просто возмутился таким заявлением.

"Я не знаю, чем руководствуются люди, делая подобные прогнозы. Окончанием даже не пахнет, нет никаких реальных вариантов, за которые можно было бы зацепиться в этом вопросе, только потенциальные варианты событий и мечты. Но, как видите, некоторые уже начинают заниматься оппозицией среди военных", — отметил "Осман".