Зеленський заявив, що Росія погодилася на перемир’я, але є нюанс

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія погодилася на перемир’я для проведення виборів, однак лише на один день замість необхідних 60 днів. За словами президента, така позиція Кремля є абсурдною та показує неготовність Москви до миру.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios розповів про можливість проведення виборів в Україні в умовах війни. За словами президента, наразі жодних остаточних рішень не ухвалено. Водночас він допускає, що після завершення активної фази бойових дій можуть відбутися президентські вибори разом із загальнонаціональним референдумом. Однак Зеленський наголошує, що для цього необхідний гарантований і тривалий режим тиші.

"Росія погодилася лише на одноденне припинення вогню для України для організації та проведення загальнонаціонального голосування, а не на 60 днів", — передає слова Зеленського Axios.

Саме 60 днів перемир’я президент вважає необхідними для організації та проведення виборів в Україні. За словами Зеленського, позиція Москви з перемир’ям на один день виглядає абсурдною. На думку президента, це може свідчити про небажання Кремля рухатися до реального миру.

Зеленський раніше говорив, що після війни планує відійти від політики. Однак в інтерв’ю Axios визнав, що якщо вибори доведеться проводити під час нестійкого перемир’я, він може знову балотуватися. За словами Зеленського, "це залежатиме від людей, побачимо, чого вони хочуть".

