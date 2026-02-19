logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський заявив, що Росія погодилася на перемир’я, але є нюанс
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський заявив, що Росія погодилася на перемир’я, але є нюанс

Зеленський заявив, що Росія погодилася лише на одноденне перемир’я для проведення виборів замість необхідних 60 днів.

19 лютого 2026, 07:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія погодилася на перемир’я для проведення виборів, однак лише на один день замість необхідних 60 днів. За словами президента, така позиція Кремля є абсурдною та показує неготовність Москви до миру.

Зеленський заявив, що Росія погодилася на перемир’я, але є нюанс

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios розповів про можливість проведення виборів в Україні в умовах війни. За словами президента, наразі жодних остаточних рішень не ухвалено. Водночас він допускає, що після завершення активної фази бойових дій можуть відбутися президентські вибори разом із загальнонаціональним референдумом. Однак Зеленський наголошує, що для цього необхідний гарантований і тривалий режим тиші.

"Росія погодилася лише на одноденне припинення вогню для України для організації та проведення загальнонаціонального голосування, а не на 60 днів", — передає слова Зеленського Axios.

Саме 60 днів перемир’я президент вважає необхідними для організації та проведення виборів в Україні. За словами Зеленського, позиція Москви з перемир’ям на один день виглядає абсурдною. На думку президента, це може свідчити про небажання Кремля рухатися до реального миру.

Зеленський раніше говорив, що після війни планує відійти від політики. Однак в інтерв’ю Axios  визнав, що якщо вибори доведеться проводити під час нестійкого перемир’я, він може знову балотуватися. За словами Зеленського, "це залежатиме від людей, побачимо, чого вони хочуть".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у відповідь на пропозицію Зеленського про двомісячне перемир'я Росія заявила, що готова не обстрілювати Україну в день виборів і пропонує обговорити зовнішнє управління країною під егідою ООН.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський висунув Трампу умови для закінчення війни в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.axios.com/2026/02/17/ukraine-russia-negotiations-zelensky-donbas
Теги:

Новини

Всі новини