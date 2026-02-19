Зеленский заявил, что Россия согласилась на перемирие, но есть нюанс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия согласилась на перемирие для проведения выборов, однако только на один день вместо необходимых 60 дней. По словам президента, такая позиция Кремля абсурдна и показывает неготовность Москвы к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью Axios рассказал о возможности проведения выборов в Украине в условиях войны. По словам президента, пока никакие окончательные решения не приняты. В то же время, он допускает, что после завершения активной фазы боевых действий могут состояться президентские выборы вместе с общенациональным референдумом. Однако Зеленский отмечает, что для этого необходим гарантированный и длительный режим тишины.

"Россия согласилась только на однодневное прекращение огня для Украины для организации и проведения общенационального голосования, а не на 60 дней", – передает слова Зеленского Axios.

Именно 60 дней перемирия президент считает необходимым для организации и проведения выборов в Украине. По словам Зеленского, позиция Москвы по перемирию на один день выглядит абсурдной. По мнению президента, это может свидетельствовать о нежелании Кремля двигаться к реальному миру.

Зеленский ранее говорил, что после войны планирует отойти от политики. Однако в интервью Axios признал, что если выборы придется проводить во время неустойчивого перемирия, он может снова баллотироваться. По словам Зеленского, "это будет зависеть от людей, увидим, чего они хотят".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ответ на предложение Зеленского о двухмесячном перемирии Россия заявила, что готова не обстреливать Украину в день выборов и предлагает обсудить внешнее управление страной под эгидой ООН.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский выдвинул Трампу условия для окончания войны в Украине.