Зеленський заявив про велику помилку, яку зробила Україна та світ

Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільшою помилкою міжнародної спільноти було дозволити Росії зберегти захоплені території після агресії 2014 року. За його словами, будь-які поступки агресору лише заохочують нові атаки РФ.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський у зверненні в соціальних мережах заявив, що незаконна окупація Криму та частин Донецької та Луганської областей стала сигналом безкарності для Кремля. Президент також згадав війну проти Грузії та події в Чечні як приклади того, що нерішучість світу створює умови для повторення агресії.
Зеленський наголосив, що політика умиротворення не працює проти режиму Володимира Путіна.
Зеленський застеріг, що будь-яка "пауза" або замороження конфлікту без справедливого вирішення дозволить Росії відновити сили. За його оцінкою, Росія щомісяця втрачає десятки тисяч військових у війні проти України, але з часом може відновити армію, якщо отримає перепочинок.
