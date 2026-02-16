Зеленский заявил о большой ошибке, которую совершила Украина и мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самой большой ошибкой международного сообщества было позволить России сохранить захваченные территории после агрессии 2014 года. По его словам, любые уступки агрессору только поощряют новые атаки РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в обращении в социальных сетях заявил, что незаконная оккупация Крыма и частей Донецкой и Луганской областей стала сигналом безнаказанности Кремлю. Президент также упомянул войну против Грузии и события в Чечне в качестве примеров того, что нерешительность мира создает условия для повторения агрессии.

"Разрешить агрессору что-то забрать – это большая ошибка. Это была большая ошибка с самого начала, еще с 2014 года. И даже раньше – во время нападения и оккупации части Грузии. И еще раньше, во время оккупации Чечни… Я не хочу быть Президентом, который повторит ошибки своих предшественников или других людей", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что политика умиротворения не работает против режима Владимира Путина.

"Путина нельзя остановить поцелуями или цветами. Я этого никогда не делал, и потому не считаю, что это правильно. Мой совет всем: не делайте этого с Путиным", — добавил президент.

Зеленский предостерег, что любая "пауза" или заморозка конфликта без справедливого разрешения позволит России восстановить силы. По его оценке, Россия ежемесячно теряет десятки тысяч военных в войне против Украины, но со временем может восстановить армию, если получит передышку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал три шага Трампа, которые могут закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Медведев резко ответил Зеленскому на его слова о Путине.