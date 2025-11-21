Зеленський заявив про ультиматуми щодо завершення війни: деталі

Президент Володимир Зеленський розповів про тиск і ультиматуми, які надходили українській владі в різні періоди повномасштабної війни. За його словами, від першого дня вторгнення посередники передавали пропозиції та вимоги щодо швидкого завершення війни на вигідних умовах для Кремля.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у зверненні до українського народу заявив, що українська влада не погодилася на жоден з ультиматумів і не відмовилася від захисту держави, попри політичний тиск. За його словами, дехто, хто раніше пропонував повністю кремлівські умови закінчення війни опинилися в обмінному фонді та були передані до РФ.

"Я пам’ятаю, як у перший день війни різні ходаки передавали мені різні плани, пункти, ультиматуми були щодо завершення війни. Казали: або так, або ніяк. Або ви це підпишете, або вас просто ліквідують і це замість вас підпише "в. о. президента України". Чим це закінчилося – відомо. Чимало із цих ходаків стали частиною обмінного фонду й відправилися разом зі своїми пропозиціями та пунктами "дамой, в радную гавань"", — сказав Зеленський.

Раніше, у січні цього року, Зеленський розповів, що на початку повномасштабної війни він отримав ультиматум від Путіна, який передбачав відмова Зеленського від президентства, а натомість Україною мав би керувати Віктор Медведчук. Невдовзі Медведчука затримали українські спецслужби та обміняли на десятки полонених українських військових.

