Зеленський заявив про дуже складний вибір для України: від нас чекають відповідь

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна опинилася перед одним із найскладніших виборів за роки повномасштабної війни. На тлі обговорень нового американського мирного плану Київ стоїть перед дилемою: погоджуватися на важкі умови або ризикувати втратити ключову міжнародну підтримку в період, коли наближається найскладніша зима.
Володимир Зеленський у зверненні до українців відреагував на мирний план, який був запропонований США та передбачає значні поступки України. За словами президента, запропоновані США 28 пунктів є "непростими" й потребують ретельного аналізу та дипломатичної роботи.
Президент закликав суспільство до єдності та витримки, наголосивши, що найближчі тижні будуть складними як у політичному, так і в інформаційному плані. За його словами, Росія й надалі намагатиметься "розсварити" українське суспільство та підірвати довіру між партнерами.
