Зеленський заявив про дуже складний вибір для України: від нас чекають відповідь

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна опинилася перед одним із найскладніших виборів за роки повномасштабної війни. На тлі обговорень нового американського мирного плану Київ стоїть перед дилемою: погоджуватися на важкі умови або ризикувати втратити ключову міжнародну підтримку в період, коли наближається найскладніша зима.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у зверненні до українців відреагував на мирний план, який був запропонований США та передбачає значні поступки України. За словами президента, запропоновані США 28 пунктів є "непростими" й потребують ретельного аналізу та дипломатичної роботи.

"Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча, та подальші ризики. Життя без свободи, гідності і справедливості і щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі. Від нас чекатимуть відповідь", – сказав Зеленський.

Президент закликав суспільство до єдності та витримки, наголосивши, що найближчі тижні будуть складними як у політичному, так і в інформаційному плані. За його словами, Росія й надалі намагатиметься "розсварити" українське суспільство та підірвати довіру між партнерами.

"Я звертаюся до всіх. Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, країна має працювати об'єднано. Треба не плутати, хто є ворогом. Я буду пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру", – зазначає президент.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський назвав умови України у відповідь на новий мирний план США.

Також "Коментарі" писали, що США встановили дедлайн для Зеленського на підписання мирного плану Трампа.