Зеленский заявил об очень сложном выборе для Украины: от нас ждут ответ

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна оказалась перед одним из сложнейших выборов за годы полномасштабной войны. На фоне обсуждений нового американского мирного плана Киев стоит перед дилеммой: соглашаться на тяжелые условия или рисковать потерять ключевую международную поддержку в период приближающейся самой сложной зимы.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в обращении к украинцам отреагировал на мирный план, предложенный США и предусматривающий значительные уступки Украины. По словам президента, предложенные США 28 пунктов являются "непростыми" и нуждаются в тщательном анализе и дипломатической работе.
Президент призвал общество к единству и выдержке, отметив, что ближайшие недели будут сложны как в политическом, так и в информационном плане. По его словам, Россия и дальше будет пытаться "поссорить" украинское общество и подорвать доверие между партнерами.
