Зеленский заявил об очень сложном выборе для Украины: от нас ждут ответ

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна оказалась перед одним из сложнейших выборов за годы полномасштабной войны. На фоне обсуждений нового американского мирного плана Киев стоит перед дилеммой: соглашаться на тяжелые условия или рисковать потерять ключевую международную поддержку в период приближающейся самой сложной зимы.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в обращении к украинцам отреагировал на мирный план, предложенный США и предусматривающий значительные уступки Украины. По словам президента, предложенные США 28 пунктов являются "непростыми" и нуждаются в тщательном анализе и дипломатической работе.

"Сейчас один из самых трудных моментов нашей истории. Сейчас давление на Украину одно из самых тяжелых. Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, достоинства и справедливости и чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды. От нас будут ждать ответ", – сказал Зеленый.

Президент призвал общество к единству и выдержке, отметив, что ближайшие недели будут сложны как в политическом, так и в информационном плане. По его словам, Россия и дальше будет пытаться "поссорить" украинское общество и подорвать доверие между партнерами.

"Я обращаюсь ко всем. Надо собраться, прийти в себя, прекратить срач, страна должна работать объединенно. Надо не путать, кто враг. Я буду предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу поводов сказать, что это Украина не хочет мира", — отмечает президент.

