Зеленский заявил об ультиматумах для завершения войны: детали

Владимир Зеленский заявил, что с начала войны получал ультиматумы относительно ее завершения, включая угрозы.

21 ноября 2025, 17:33
Slava Kot

Президент Владимир Зеленский рассказал о давлении и ультиматумах, которые поступали украинским властям в разные периоды полномасштабной войны. По его словам, с первого дня вторжения посредники передавали предложения и требования по скорому завершить войну на выгодных условиях для Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу заявил, что украинские власти не согласились ни на один из ультиматумов и не отказались от защиты государства, несмотря на политическое давление. По его словам, некоторые ранее предлагавшие полностью кремлевские условия окончания войны оказались в обменном фонде и были переданы в РФ.

"Я помню, как в первый день войны разные ходаки передавали мне разные планы, пункты, ультиматумы были относительно завершения войны. Говорили: либо так, либо никак. Либо вы это подпишете, либо вас просто ликвидируют и это вместо вас подпишет "и. о. президента Украины". Чем это закончилось – известно. Многие из этих ходаков стали частью обменного фонда и отправились вместе со своими предложениями и пунктами "дамой, в родную гавань"", — сказал Зеленский.

Ранее, в январе этого года, Зеленский рассказал, что в начале полномасштабной войны он получил ультиматум от Путина, который предусматривал отказ Зеленского от президентства, а Украиной должен руководить Виктор Медведчук. Вскоре Медведчук был задержан украинскими спецслужбами и обменян на десятки пленных украинских военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил об очень сложном выборе для Украины, реагируя на мирный план США и приближение зимы.

Также "Комментарии" писали, что США установили дедлайн для Зеленского на подписание мирного плана Трампа.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16976
