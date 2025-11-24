Зеленський заявив про «критичний момент» для України та звернувся до партнерів

Нині Україна переживає критичний та надзвичайно напружений етап. Разом із США, європейськими державами та іншими партнерами узгоджує кроки, які зможуть наблизити завершення російської агресії.

Президент Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Водночас важливо забезпечити реальну безпеку країни. Про це у відеозверненні до учасників Четвертого парламентського саміту Кримської платформи заявив президент Володимир Зеленський.

"Зараз ми перебуваємо у критичному моменті. Ми дуже тісно працюємо зі Сполученими Штатами, європейськими партнерами й багатьма іншими, визначаючи кроки, які можуть наблизити завершення російської війни проти України і принести реальну безпеку всім," – зазначив Зеленський.

За його словами, РФ прагне не просто нав’язати свої вимоги Україні, а юридично закріпити їх, поставивши під загрозу сам принцип територіальної цілісності й суверенітету.

"Є багато шуму у ЗМІ, багато політичного тиску, і ще більше відповідальності лежить у рішенні, яке Путін хоче нав’язати — юридичному оформленні того, чого він прагне: щоб принцип територіальної цілісності та суверенітету не був виконаний", – пояснив президент.

При цьому Зеленський наголосив, що Москва хоче поширити цей підхід не тільки на Україну, а й на весь світ, що становить глобальну небезпеку.

Одним із пріоритетів співпраці зі США президент назвав звільнення українських військовополонених та повернення дітей, незаконно вивезених Росією. Він також закликав партнерів шукати рішення, які зміцнюють позиції України, а не навпаки.

"Ми продовжимо працювати з нашими партнерами, передусім зі США, шукаючи компроміси, які посилюватимуть, а не послаблюватимуть нас. І ми й надалі пояснюватимемо, наскільки небезпечно робити вигляд, що на агресію можна не зважати, ніби все начебто "переможено" само по собі", — зазначив Зеленський.

Президент також звернувся до парламентів країн світу із закликом продовжувати політичний та економічний тиск на РФ, зокрема підтримати рішення щодо заморожених російських активів.

Як повідомляв портал "Коментарі", путінські чиновники та російські так звані "військкори" системно відкидають 28-пунктний "мирний план" США з моменту його появи у західних ЗМІ. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія навряд чи прийме будь-який мирний план, який не передбачає фактичної капітуляції України. А Україна та Захід натомість можуть використати низку слабких місць Росії для тиску на Кремль.