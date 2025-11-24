Зеленский заявил о «критическом моменте» для Украины и обратился к партнерам

Сейчас Украина переживает критический и очень напряженный этап. Вместе с США, европейскими государствами и другими партнерами согласовываются шаги, которые смогут приблизить завершение российской агрессии.

Президент Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

В то же время, важно обеспечить реальную безопасность страны. Об этом в видеообращении к участникам Четвертого парламентского саммита Крымской платформы заявил президент Владимир Зеленский.

"Сейчас мы находимся в критическом моменте. Мы очень тесно работаем с Соединенными Штатами, европейскими партнерами и многими другими, определяя шаги, которые могут приблизить завершение российской войны против Украины и принести реальную безопасность всем", — отметил Зеленский.

По его словам, РФ стремится не просто навязать свои требования Украине, а юридически закрепить их, поставив под угрозу сам принцип территориальной целостности и суверенитета.

"Есть много шума в СМИ, много политического давления, и еще больше ответственности лежит в решении, которое Путин хочет навязать – юридическому оформлению того, к чему он стремится: чтобы принцип территориальной целостности и суверенитета не был выполнен", – пояснил президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что Москва хочет распространить этот подход не только на Украину, но и на весь мир, что представляет глобальную опасность.

Одним из приоритетов сотрудничества с США президент назвал освобождение украинских военнопленных и возвращение детей, незаконно вывезенных Россией. Он также призвал партнеров искать решения, укрепляющие позиции Украины, а не наоборот.

"Мы продолжим работать с нашими партнерами, прежде всего из США, ища компромиссы, которые будут усиливать, а не ослаблять нас. И мы будем и дальше объяснять, насколько опасно делать вид, что на агрессию можно не обращать внимания, будто все вроде бы "побеждено" само по себе", — отметил Зеленский.

Президент также обратился к парламентам стран мира с призывом продолжать политическое и экономическое давление на РФ, в том числе поддержать решение по замороженным российским активам.

Как сообщал портал "Комментарии", путинские чиновники и российские так называемые "военкоры" системно отвергают 28-пунктный "мирный план" США с момента его появления в западных СМИ. Аналитики Института изучения войны считают, что Россия вряд ли примет любой мирный план, не предусматривающий фактическую капитуляцию Украины. А Украина и Запад могут использовать ряд слабых мест России для давления на Кремль.