Зеленський заявив про активний день у переговорному процесі

Українська переговорна команда провела доволі активний день, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, було кілька доповідей від секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Президент Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Серед іншого, досягнуто домовленості, що на майданчику в Німеччині працюватиме оборонна група, яка узгоджуватиме деталі гарантій безпеки для України. З українського боку групу очолює начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Участь у ній беруть представники армії, розвідок та Сил безпеки.

"На майданчику в Сполучених Штатах уже почалась і буде продовжуватись робота групи з економіки, відбудови та інвестицій. З українського боку цим напрямом займаються передусім урядовці: премʼєр-міністерка Свириденко, віцепремʼєр Качка та міністр Соболев. Також залучаються експерти", — зазначив президент.

За його словами, третій напрям роботи – постійні контакти радників із питань національної безпеки та "всіх, хто залучається за рішенням лідерів".

"Сьогодні, як і майже щодня, триває спілкування між Сполученими Штатами, Україною та іншими європейськими країнами, іншими учасниками нашої Коаліції охочих. З нашого боку модерує Умєров. На всіх напрямах мета в нас одна: наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним для України, а безпеку і відновлення – гарантованими", — наголосив Зеленський.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Володимира Путіна до двостороннього мораторію на удари по енергетичних об’єктах і портах України та РФ. Про це йшлося під час його переговорів з російським диктатором на полях Міжнародного форуму миру та довіри в Туркменістані.

За словами Ердогана, Туреччина уважно стежить за переговорними процесами і може стати майданчиком для перемовин щодо України "у будь-яких форматах".