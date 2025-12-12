logo_ukra

BTC/USD

90372

ETH/USD

3083.5

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський заявив про активний день у переговорному процесі
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський заявив про активний день у переговорному процесі

Президент Володимир Зеленський повідомив про кілька доповідей секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди

12 грудня 2025, 19:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Українська переговорна команда провела доволі активний день, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, було кілька доповідей від секретаря РНБО Рустема Умєрова. 

Зеленський заявив про активний день у переговорному процесі

Президент Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Серед іншого, досягнуто домовленості, що на майданчику в Німеччині працюватиме оборонна група, яка узгоджуватиме деталі гарантій безпеки для України. З українського боку групу очолює начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Участь у ній беруть представники армії, розвідок та Сил безпеки.

"На майданчику в Сполучених Штатах уже почалась і буде продовжуватись робота групи з економіки, відбудови та інвестицій. З українського боку цим напрямом займаються передусім урядовці: премʼєр-міністерка Свириденко, віцепремʼєр Качка та міністр Соболев. Також залучаються експерти", — зазначив президент.

За його словами, третій напрям роботи – постійні контакти радників із питань національної безпеки та "всіх, хто залучається за рішенням лідерів". 

"Сьогодні, як і майже щодня, триває спілкування між Сполученими Штатами, Україною та іншими європейськими країнами, іншими учасниками нашої Коаліції охочих. З нашого боку модерує Умєров. На всіх напрямах мета в нас одна: наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним для України, а безпеку і відновлення – гарантованими", — наголосив Зеленський. 

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Володимира Путіна до двостороннього мораторію на удари по енергетичних об’єктах і портах України та РФ. Про це йшлося під час його переговорів з російським диктатором на полях Міжнародного форуму миру та довіри в Туркменістані.

За словами Ердогана, Туреччина уважно стежить за переговорними процесами і може стати майданчиком для перемовин щодо України "у будь-яких форматах".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17285
Теги:

Новини

Всі новини