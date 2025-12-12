Зеленский заявил об активном дне в переговорном процессе

Украинская переговорная команда провела активный день, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, было несколько докладов от секретаря СНБО Рустема Умерова.

Президент Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Среди прочего достигнута договоренность, что на площадке в Германии будет работать оборонная группа, которая будет согласовывать детали гарантий безопасности для Украины. С украинской стороны группу возглавляет начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Участие в ней принимают представители армии, разведок и Сил безопасности.

"На площадке в Соединенных Штатах уже началась и будет продолжаться работа группы по экономике, восстановлению и инвестициям. С украинской стороны этим направлением занимаются, прежде всего, чиновники: премьер-министр Свириденко, вице-премьер Качка и министр Соболев. Также привлекаются эксперты", – отметил президент.

По его словам, третье направление работы – постоянные контакты советников по национальной безопасности и "всех, кто привлекается по решению лидеров".

"Сегодня, как и почти каждый день, идет общение между Соединенными Штатами, Украиной и другими европейскими странами, другими участниками нашей Коалиции желающих. С нашей стороны модерирует Умеров. По всем направлениям цель у нас одна: приблизить реальное окончание войны и определить такие шаги, которые сделают мир достойным для Украины, а безопасность и восстановление – гарантированными", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Путина к двустороннему мораторию на удары по энергетическим объектам и портам Украины и РФ. Об этом шла речь во время его переговоров с российским диктатором на полях Международного форума мира и доверия в Туркменистане.

По словам Эрдогана, Турция внимательно следит за переговорными процессами и может стать площадкой для переговоров по Украине "в любых форматах".