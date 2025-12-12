Ердоган зробив пропозицію Путіну: що сказав турецький президент про припинення вогню

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Володимира Путіна до двостороннього мораторію на удари по енергетичних об’єктах і портах України та РФ.

Реджеп Таїп Ердоган. Фото: з відкритих джерел

Про це йшлося під час його переговорів з російським диктатором на полях Міжнародного форуму миру та довіри в Туркменістані, повідомляє Anadolu.

"Прогрес можливий у сферах, які мають практичну користь для обох сторін, і може бути корисно впровадити обмежене припинення вогню насамперед для енергетичних об'єктів і портів", — сказав Ердоган.

За його словами, Туреччина уважно стежить за переговорними процесами і може стати майданчиком для перемовин щодо України "у будь-яких форматах".

"Для нас вкрай важливо якнайшвидше завершення конфлікту між північними сусідами, з якими Туреччина традиційно підтримує дружні зв'язки, побудовані на історичному корінні та взаємоповазі. Наша країна готова активно підтримати будь-які ініціативи, спрямовані на досягнення стійкого припинення вогню та міцного миру, включаючи Стамбульський процес", — наголосив Ердоган.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним 12 грудня на полях форуму у Туркменістані. Вони обговорювали війну в Україні. Ердоган висловив сподівання на "вирішення конфлікту", підтвердивши готовність Туреччини надати конкретну підтримку дипломатичним ініціативам щодо припинення вогню та миру.

