Ердоган зустрівся з Путіним: що заявив турецький лідер про Україну

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним 12 грудня на полях форуму у Туркменістані. Вони обговорювали війну в Україні. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Hurriyet".
Путін та Ердоган. Фото: з відкритих джерел
Читайте також на порталі "Коментарі" — глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Європі необхідно допомогти Україні зробити непростий вибір. Особливо складним він буде через питання територій, частину яких Києву доведеться втратити.
Хакан Фідан додав, що існують ще вимоги щодо гарантій безпеки, і що це теж непросто. За його словами, Туреччина продовжує сприяти переговорам між двома сторонами.
Також видання "Коментарі" повідомляло – міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров фактично відкинув сім ключових положень із запропонованого США 28-пунктного мирного плану щодо врегулювання війни проти України. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни (ISW).