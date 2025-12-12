Ердоган зустрівся з Путіним: що заявив турецький лідер про Україну

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним 12 грудня на полях форуму у Туркменістані. Вони обговорювали війну в Україні. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Hurriyet".

Путін та Ердоган. Фото: з відкритих джерел

"Щодо російсько-українського конфлікту, Ердоган висловив сподівання на його вирішення, підтвердивши готовність Туреччини надати конкретну підтримку дипломатичним ініціативам щодо припинення вогню та миру, зокрема в рамках Стамбульського процесу", — пише видання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Європі необхідно допомогти Україні зробити непростий вибір. Особливо складним він буде через питання територій, частину яких Києву доведеться втратити.

"Європі потрібно допомогти Україні зробити певний складний вибір... Щоб запобігти великим втратам, тобто заради більшого блага, необхідно запобігти тут катастрофі, викорінити зло... Тому необхідно зробити вибір. Я знаю, що їм це важко. Особливо земельне питання неймовірно складне. Нехай Бог не допустить, щоб хтось пережив подібне", — сказав міністр.

Хакан Фідан додав, що існують ще вимоги щодо гарантій безпеки, і що це теж непросто. За його словами, Туреччина продовжує сприяти переговорам між двома сторонами.

Також видання "Коментарі" повідомляло – міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров фактично відкинув сім ключових положень із запропонованого США 28-пунктного мирного плану щодо врегулювання війни проти України. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни (ISW).



