Путін не має наміру торгуватися: стала відома реакція Кремля на ключові пункти плану США щодо України
Путін не має наміру торгуватися: стала відома реакція Кремля на ключові пункти плану США щодо України

У ISW наголошують, Сергій Лавров фактично відхилив 7 ключових пунктів плану США щодо України

12 грудня 2025, 11:44
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров фактично відкинув сім ключових положень із запропонованого США 28-пунктного мирного плану щодо врегулювання війни проти України. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни (ISW).

Путін не має наміру торгуватися: стала відома реакція Кремля на ключові пункти плану США щодо України

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, Москва не погодилася з пропозиціями щодо заморожування лінії фронту в частині Запорізької та Херсонської областей, переходу контролю над Запорізькою АЕС до МАГАТЕ, припинення вимог щодо обмеження розширення НАТО, розміщення європейських винищувачів у Польщі, надання Україні надійних гарантій безпеки, а також підтвердження її суверенітету.

Натомість Лавров знову просунув ультимативні вимоги, озвучені Росією у грудні 2021 року, які передбачають обмеження щодо розміщення озброєнь у країнах НАТО, які вступили до альянсу після 1997 року.

За оцінкою ISW, ці заяви свідчать про небажання Кремля приймати запропонований план без істотних змін на свою користь.

Аналітики наголошують, що позиція Москви у 2025 році залишається незмінною: Росія не має наміру відмовлятися від окупованих територій, про що раніше заявляв Володимир Путін.

На цьому фоні Сергій Лавров стверджує, що після зустрічей з американськими представниками нібито було "врегульовано всі непорозуміння", і Росія прагне вироблення широкого пакету безпекових документів.

Однак, на думку ISW, заяви про "прогрес" супроводжуються продовженням звичної тактики — російські чиновники перебільшують успіхи на фронті, щоби створити тиск на Київ та його західних партнерів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на східному фронті виглядає набагато краще, ніж намагається уявити російська пропаганда. За його словами, Кремль поширює "дезінформацію", орієнтовану на зовнішню аудиторію, щоб створити враження про нібито постійні відступи України. Цей брифінг став спробою змінити інформаційний порядок денний на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа, який вимагає від Києва капітуляції та згоди на нав'язаний "мирний план", варіанти якого, як зазначає Politico, узгоджувалися з Володимиром Путіним.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-december-11-2025/
