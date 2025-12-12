Путин не намерен торговаться: стала известна реакция Кремля на ключевые пункты плана США по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров фактически отверг семь ключевых положений из предложенного США 28-пунктного мирного плана по урегулированию войны против Украины. Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW).

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, Москва не согласилась с предложениями о замораживании линии фронта в части Запорожской и Херсонской областей, переходе контроля над Запорожской АЭС к МАГАТЭ, прекращении требований по ограничению расширения НАТО, размещении европейских истребителей в Польше, предоставлении Украине надежных гарантий безопасности, подтверждении её суверенитета, а также внедрении европейских норм защиты религиозных меньшинств.

Вместо этого Лавров вновь продвинул ультимативные требования, озвученные Россией в декабре 2021 года, предполагающие ограничения на размещение вооружений в странах НАТО, вступивших в альянс после 1997 года.

По оценке ISW, эти заявления свидетельствуют о нежелании Кремля принимать предложенный план без существенных изменений в свою пользу.

Аналитики подчеркивают, что позиция Москвы в 2025 году остается прежней: Россия не намерена отказываться от оккупированных территорий, о чем ранее заявлял Владимир Путин.

На этом фоне Сергей Лавров утверждает, что после встреч с американскими представителями якобы были "урегулированы все недоразумения", и Россия стремится к выработке широкого пакета документов по безопасности.

Однако, по мнению ISW, заявления о "прогрессе" сопровождаются продолжением привычной тактики — российские чиновники преувеличивают успехи на фронте, чтобы создать давление на Киев и его западных партнеров.

