Главная Новости Общество Война с Россией Путин не намерен торговаться: стала известна реакция Кремля на ключевые пункты плана США по Украине
НОВОСТИ

Путин не намерен торговаться: стала известна реакция Кремля на ключевые пункты плана США по Украине

В ISW подчеркивают, Сергей Лавров фактически отклонил 7 ключевых пунктов плана США по Украине

12 декабря 2025, 11:44
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров фактически отверг семь ключевых положений из предложенного США 28-пунктного мирного плана по урегулированию войны против Украины. Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW). 

Путин не намерен торговаться: стала известна реакция Кремля на ключевые пункты плана США по Украине

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, Москва не согласилась с предложениями о замораживании линии фронта в части Запорожской и Херсонской областей, переходе контроля над Запорожской АЭС к МАГАТЭ, прекращении требований по ограничению расширения НАТО, размещении европейских истребителей в Польше, предоставлении Украине надежных гарантий безопасности, подтверждении её суверенитета, а также внедрении европейских норм защиты религиозных меньшинств.

Вместо этого Лавров вновь продвинул ультимативные требования, озвученные Россией в декабре 2021 года, предполагающие ограничения на размещение вооружений в странах НАТО, вступивших в альянс после 1997 года. 

По оценке ISW, эти заявления свидетельствуют о нежелании Кремля принимать предложенный план без существенных изменений в свою пользу.

Аналитики подчеркивают, что позиция Москвы в 2025 году остается прежней: Россия не намерена отказываться от оккупированных территорий, о чем ранее заявлял Владимир Путин. 

На этом фоне Сергей Лавров утверждает, что после встреч с американскими представителями якобы были "урегулированы все недоразумения", и Россия стремится к выработке широкого пакета документов по безопасности.

Однако, по мнению ISW, заявления о "прогрессе" сопровождаются продолжением привычной тактики — российские чиновники преувеличивают успехи на фронте, чтобы создать давление на Киев и его западных партнеров.

Читайте также на портале "Комментарии" — главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на восточном фронте выглядит намного лучше, чем пытается представить российская пропаганда. По его словам, Кремль распространяет "дезинформацию", ориентированную на внешнюю аудиторию, чтобы создать впечатление о якобы постоянных отступлениях Украины. Этот брифинг стал попыткой изменить информационную повестку на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, требующего от Киева капитуляции и согласия на навязанный "мирный план", варианты которого, как отмечает Politico, согласовывались с Владимиром Путиным.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-december-11-2025/
