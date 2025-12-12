Эрдоган встретился с Путиным: что заявил турецкий лидер об Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским диктатором Владимиром Путиным 12 декабря на полях форума в Туркменистане. Они обсуждали войну в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Hurriyet".
Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников
Читайте на портале "Комментарии" — глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Европе необходимо помочь Украине сделать непростой выбор. Особенно сложным он будет из-за вопросов территорий, часть которых Киеву придется потерять.
Хакан Фидан добавил, что существуют еще требования по гарантиям безопасности, и что это тоже непросто. По его словам, Турция продолжает содействовать переговорам между двумя сторонами.
Также издание "Комментарии" сообщало – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров фактически отверг семь ключевых положений из предложенного США 28-пунктного мирного плана по урегулированию войны против Украины. Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW).