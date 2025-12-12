Эрдоган встретился с Путиным: что заявил турецкий лидер об Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским диктатором Владимиром Путиным 12 декабря на полях форума в Туркменистане. Они обсуждали войну в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Hurriyet".

Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников

"О российско-украинском конфликте Эрдоган выразил надежду на его разрешение, подтвердив готовность Турции оказать конкретную поддержку дипломатическим инициативам по прекращению огня и мира, в частности в рамках Стамбульского процесса", — пишет издание.

Читайте на портале "Комментарии" — глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Европе необходимо помочь Украине сделать непростой выбор. Особенно сложным он будет из-за вопросов территорий, часть которых Киеву придется потерять.

"Европе нужно помочь Украине сделать определенный сложный выбор... Чтобы предотвратить большие потери, то есть ради большего блага, необходимо предотвратить катастрофу, искоренить зло... Поэтому необходимо сделать выбор. Я знаю, что им это тяжело. Особенно земельный вопрос невероятно сложен. Пусть Бог не допустит, чтобы кто-то пережил подобное", — сказал министр.

Хакан Фидан добавил, что существуют еще требования по гарантиям безопасности, и что это тоже непросто. По его словам, Турция продолжает содействовать переговорам между двумя сторонами.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров фактически отверг семь ключевых положений из предложенного США 28-пунктного мирного плана по урегулированию войны против Украины. Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW).



