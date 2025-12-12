logo

Эрдоган сделал предложение Путину: что сказал турецкий президент о прекращении огня
commentss НОВОСТИ Все новости

Эрдоган сделал предложение Путину: что сказал турецкий президент о прекращении огня

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает прекращение огня по энергообъектам и портам

12 декабря 2025, 19:06
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Путина к двустороннему мораторию на удары по энергетическим объектам и портам Украины и РФ.

Эрдоган сделал предложение Путину: что сказал турецкий президент о прекращении огня

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Об этом шла речь во время его переговоров с российским диктатором на полях Международного форума мира и доверия в Туркменистане, сообщает Anadolu.

"Прогресс возможен в сферах, которые пользуются практической пользой для обеих сторон, и может быть полезно внедрить ограниченное прекращение огня прежде всего для энергетических объектов и портов", — сказал Эрдоган.

По его словам, Турция внимательно следит за переговорными процессами и может стать площадкой для переговоров по Украине "в любых форматах".

"Для нас крайне важно скорейшее завершение конфликта между северными соседями, с которыми Турция традиционно поддерживает дружеские связи, построенные на исторических корнях и взаимоуважении. Наша страна готова активно поддержать любые инициативы, направленные на достижение стойкого прекращения огня и крепкого мира, включая Стамбульский процесс", — подчеркнул Эрдоган.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским диктатором Владимиром Путиным 12 декабря на полях форума в Туркменистане. Они обсуждали войну в Украине. Эрдоган выразил надежду на "разрешение конфликта", подтвердив готовность Турции оказать конкретную поддержку дипломатическим инициативам по прекращению огня и миру.

Читайте на портале "Комментарии" — глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Европе необходимо помочь Украине сделать непростой выбор. Особенно сложным он будет из-за вопросов территорий, часть которых Киеву придется потерять.



Источник: https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0
