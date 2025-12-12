Эрдоган сделал предложение Путину: что сказал турецкий президент о прекращении огня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Путина к двустороннему мораторию на удары по энергетическим объектам и портам Украины и РФ.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Об этом шла речь во время его переговоров с российским диктатором на полях Международного форума мира и доверия в Туркменистане, сообщает Anadolu.

"Прогресс возможен в сферах, которые пользуются практической пользой для обеих сторон, и может быть полезно внедрить ограниченное прекращение огня прежде всего для энергетических объектов и портов", — сказал Эрдоган.

По его словам, Турция внимательно следит за переговорными процессами и может стать площадкой для переговоров по Украине "в любых форматах".

"Для нас крайне важно скорейшее завершение конфликта между северными соседями, с которыми Турция традиционно поддерживает дружеские связи, построенные на исторических корнях и взаимоуважении. Наша страна готова активно поддержать любые инициативы, направленные на достижение стойкого прекращения огня и крепкого мира, включая Стамбульский процесс", — подчеркнул Эрдоган.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским диктатором Владимиром Путиным 12 декабря на полях форума в Туркменистане. Они обсуждали войну в Украине. Эрдоган выразил надежду на "разрешение конфликта", подтвердив готовность Турции оказать конкретную поддержку дипломатическим инициативам по прекращению огня и миру.

