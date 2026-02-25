“Зеленський заробляє на всіх аспектах війни”: шокуюча заява експрессекретарки президента Мендель

В Україні триває жорстока та кровопролитна війна — за 4 роки було втрачено не тільки чимало територій, а й велику кількість людей. Українці гинуть на фронті та в тилу, отримують поранення, виїжджають за кордон. У роковини війни політики, громадські діячі, пересічні українці згадували, як почалася війна.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель на сторінці у соцмережі Х пояснила, чому, на її думку, у війні винен президент.

“Російсько-українська війна — кривава та безглузда: масові вбивства та руйнування відбуваються даремно. Якщо йдеться про те, щоб Україна не вступала до НАТО, то це питання вже зняте з порядку денного”, — зазначила вона.

Якщо ж йдеться про захист демократії, то, на думку Мендель, українська демократія перебуває у такому крихкому стані, який мало чим відрізняється від будь-якого іншого автократичного режиму. Колишня прессекретарка вказала на дуже обмежену свободу слова, ослаблені інститути, порушення основних конституційних прав, політичні переслідування. А життя людей, додала вона, цінується так само мало, як і у будь-якій автократії.

“Якщо війна спрямована на усунення Зеленського з влади, то він став її головним бенефіціаром: перебуваючи на межі втрати влади у 2021 році, війна дозволила йому процвітати, заробляючи гроші на всіх аспектах війни, отримуючи майже необмежену владу всередині країни, і при цьому купаючись у міжнародній славі”, — заявила вона.

За словами Мендель, якщо йдеться про повернення територій України, захоплених Росією, то Україна просто втрачає ще більше територій, а не повертає їх.

“Ця війна не має ні причин, ні виправдання для продовження, крім інтересів окремих груп. Україна перебуває на межі зникнення через неї”, — підсумувала колишня прессекретарка Зеленського.

