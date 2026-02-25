“Зеленський заробляє на всіх аспектах війни”: шокуюча заява експрессекретарки президента Мендель

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Україні триває жорстока та кровопролитна війна — за 4 роки було втрачено не тільки чимало територій, а й велику кількість людей. Українці гинуть на фронті та в тилу, отримують поранення, виїжджають за кордон. У роковини війни політики, громадські діячі, пересічні українці згадували, як почалася війна.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель на сторінці у соцмережі Х пояснила, чому, на її думку, у війні винен президент.
Якщо ж йдеться про захист демократії, то, на думку Мендель, українська демократія перебуває у такому крихкому стані, який мало чим відрізняється від будь-якого іншого автократичного режиму. Колишня прессекретарка вказала на дуже обмежену свободу слова, ослаблені інститути, порушення основних конституційних прав, політичні переслідування. А життя людей, додала вона, цінується так само мало, як і у будь-якій автократії.
За словами Мендель, якщо йдеться про повернення територій України, захоплених Росією, то Україна просто втрачає ще більше територій, а не повертає їх.
