У Раді заговорили про вирок Зеленському: “Це вже не можна приховувати”

У роковини початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України політики згадували, як почалася війна. У Раді вказали і на разючі та ганебні зміни, які відбулися в суспільстві.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко наголосив, що сьогодні не тільки росіяни вбивають українців, але, “на жаль, на вулицях українських міст наше власне ТЦК може бити і навіть вбивати українських громадян”.

“Це одна з найбільших проблем, яку має сьогодні Україна після чотирьох років повномасштабної війни, а може взагалі найбільша”, — зазначив він.

Політик нагадав, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на засіданні ТСК Верховної Ради повідомив про величезну кількість звернень щодо порушень з боку працівників ТЦК.

“Як до такого можна було довести країну, коли вбивають громадян прямо на вулицях? Зеленський вже сказав слово “бусифікація”. Нарешті сам він його визнав… Виявляється, вже не можна це приховувати далі, бо це бачить вся країна кожен день. Чергове побиття, чергова ганьба, що відбувається”, — зазначив політик.

І рішення, за його словами, не ухвалюють. Нардеп переконаний, що система повністю і наскрізь прогнила, але продовжує діяти. А це означає — далі катувати та утримувати людей, пояснив він.

“За рік 153 000 звернень до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Це вирок. Вирок всім нам. Вирок президенту Зеленському, який казав: "Я ваш вирок". Та він став нашим вироком”, — зауважив політик.

Вказав Гончаренко і на масштабну корупцію в системі ТЦК.

Політик бачить єдине рішення цієї проблеми — ліквідація системи ТЦК та створення центрів рекрутингу. Кошти, які витрачаються на “бусифікованих", які після силової мобілізації йдуть в СЗЧ, за його словами, потрібно направити на мотивацію військових.

“Потрібно нарешті прийняти закон про терміни служби, збільшити грошове забезпечення військового. Може дамо цим людям гроші, терміни служби, повагу, соціальні програми і тоді вирішимо цю ганебну історію з "бусифікацією". Її треба вирішувати”, — підсумував політик.

