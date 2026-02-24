У Раді заговорили про вирок Зеленському: “Це вже не можна приховувати”

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У роковини початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України політики згадували, як почалася війна. У Раді вказали і на разючі та ганебні зміни, які відбулися в суспільстві.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко наголосив, що сьогодні не тільки росіяни вбивають українців, але, “на жаль, на вулицях українських міст наше власне ТЦК може бити і навіть вбивати українських громадян”.
Політик нагадав, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на засіданні ТСК Верховної Ради повідомив про величезну кількість звернень щодо порушень з боку працівників ТЦК.
І рішення, за його словами, не ухвалюють. Нардеп переконаний, що система повністю і наскрізь прогнила, але продовжує діяти. А це означає — далі катувати та утримувати людей, пояснив він.
Вказав Гончаренко і на масштабну корупцію в системі ТЦК.
Політик бачить єдине рішення цієї проблеми — ліквідація системи ТЦК та створення центрів рекрутингу. Кошти, які витрачаються на “бусифікованих", які після силової мобілізації йдуть в СЗЧ, за його словами, потрібно направити на мотивацію військових.
