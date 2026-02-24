В Раде заговорили о приговоре Зеленскому: "Это уже нельзя скрывать"

Рубрики
В годовщину начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины политики вспоминали, как началась война. В Раде указали и поразительные и позорные изменения, которые произошли в обществе.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко подчеркнул, что сегодня не только россияне убивают украинцев, но, "к сожалению, на улицах украинских городов наше собственное ТЦК может избивать и даже убивать украинских граждан".
Политик напомнил, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на заседании ВСК Верховной Рады сообщил об огромном количестве обращений по поводу нарушений со стороны работников ТЦК.
И решения, по его словам, не принимают. Нардеп уверен, что система полностью и насквозь прогнила, но продолжает действовать. А это значит – дальше пытать и удерживать людей, объяснил он.
Указал Гончаренко и масштабную коррупцию в системе ТЦК.
Политик видит единственное решение этой проблемы – ликвидация системы ТЦК и создание центров рекрутинга. Денежные средства, которые тратятся на “бусифицированных", которые после силовой мобилизации идут в СЗЧ, по его словам, нужно направить на мотивацию военных.
