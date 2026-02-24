logo

В Раде заговорили о приговоре Зеленскому: "Это уже нельзя скрывать"
В Раде заговорили о приговоре Зеленскому: "Это уже нельзя скрывать"

Народный депутат рассказал, как можно решить проблему "бусификации"

24 февраля 2026, 22:38
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В годовщину начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины политики вспоминали, как началась война. В Раде указали и поразительные и позорные изменения, которые произошли в обществе.

В Раде заговорили о приговоре Зеленскому: "Это уже нельзя скрывать"

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко подчеркнул, что сегодня не только россияне убивают украинцев, но, "к сожалению, на улицах украинских городов наше собственное ТЦК может избивать и даже убивать украинских граждан".

"Это одна из самых больших проблем, которую имеет сегодня Украина после четырех лет полномасштабной войны, а может вообще самая большая", — отметил он.

Политик напомнил, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на заседании ВСК Верховной Рады сообщил об огромном количестве обращений по поводу нарушений со стороны работников ТЦК.

"Как до такого можно было довести страну, когда убивают граждан прямо на улицах? Зеленский уже сказал слово "бусификация". Наконец сам он его признал... Оказывается, уже нельзя это скрывать дальше, потому что это видит вся страна каждый день. Очередное избиение, очередное позор, что происходит", — отметил политик.

И решения, по его словам, не принимают. Нардеп уверен, что система полностью и насквозь прогнила, но продолжает действовать. А это значит – дальше пытать и удерживать людей, объяснил он.

"За год 153 000 обращений к уполномоченному Верховной Рады по правам человека. Это приговор. Приговор всем нам. Приговор президенту Зеленскому, который говорил: "Я ваш приговор". Но он стал нашим приговором", — отметил политик.

Указал Гончаренко и масштабную коррупцию в системе ТЦК.

Политик видит единственное решение этой проблемы – ликвидация системы ТЦК и создание центров рекрутинга. Денежные средства, которые тратятся на “бусифицированных", которые после силовой мобилизации идут в СЗЧ, по его словам, нужно направить на мотивацию военных.

"Нужно наконец-то принять закон о сроках службы, увеличить денежное обеспечение военного. Может, дадим этим людям деньги, сроки службы, уважение, социальные программы и тогда решим эту позорную историю с "бусификацией". Ее нужно решать", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о жестком требовании, которое Зеленский поставил нардепам.




Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oK97jUSWCFI
