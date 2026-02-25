"Зеленский зарабатывает на всех аспектах войны": шокирующее заявление экс-пресс-секретаря президента Мендель

Рубрики
В Украине продолжается жестокая и кровопролитная война — за 4 года было потеряно не только немало территорий, но и большое количество людей. Украинцы гибнут на фронте и в тылу, получают ранения, уезжают за границу. В годовщину войны политики, общественные деятели, рядовые украинцы вспоминали, как началась война.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на странице в соцсети Х объяснила, почему, по ее мнению, в войне виноват президент.
Если же речь идет о защите демократии, то, по мнению Мендель, украинская демократия находится в таком хрупком состоянии, мало чем отличающемся от любого другого автократического режима. Бывшая пресс-секретарь указала на очень ограниченную свободу слова, ослабленные институты, нарушение основных конституционных прав, политические преследования. А жизнь людей, добавила она, ценится так же мало, как и в любой автократии.
По словам Мендель, если речь идет о возвращении территорий Украины, захваченных Россией, Украина просто теряет еще больше территорий, а не возвращает их.
