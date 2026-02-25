logo

"Зеленский зарабатывает на всех аспектах войны": шокирующее заявление экс-пресс-секретаря президента Мендель
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель назвала его главным бенефициаром войны

25 февраля 2026, 12:58
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине продолжается жестокая и кровопролитная война — за 4 года было потеряно не только немало территорий, но и большое количество людей. Украинцы гибнут на фронте и в тылу, получают ранения, уезжают за границу. В годовщину войны политики, общественные деятели, рядовые украинцы вспоминали, как началась война.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на странице в соцсети Х объяснила, почему, по ее мнению, в войне виноват президент.

"Русско-украинская война — кровавая и бессмысленная: массовые убийства и разрушения происходят впустую. Если речь идет о том, чтобы Украина не вступала в НАТО, то этот вопрос уже снят с повестки дня", — отметила она.

Если же речь идет о защите демократии, то, по мнению Мендель, украинская демократия находится в таком хрупком состоянии, мало чем отличающемся от любого другого автократического режима. Бывшая пресс-секретарь указала на очень ограниченную свободу слова, ослабленные институты, нарушение основных конституционных прав, политические преследования. А жизнь людей, добавила она, ценится так же мало, как и в любой автократии.

"Если война направлена на отстранение Зеленского от власти, то он стал ее главным бенефициаром: находясь на грани потери власти в 2021 году, война позволила ему процветать, зарабатывая деньги на всех аспектах войны, получая почти неограниченную власть внутри страны, и при этом купаясь в международной славе”, — заявила она.

По словам Мендель, если речь идет о возвращении территорий Украины, захваченных Россией, Украина просто теряет еще больше территорий, а не возвращает их.

"У этой войны нет ни причин, ни оправданий для продолжения, кроме интересов отдельных групп. Украина находится на грани исчезновения из-за нее", — подытожила бывшая пресс-секретарь Зеленского.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заговорили о приговоре Зеленскому.




Источник: https://x.com/IuliiaMendel/status/2026197653889884244?s=20
