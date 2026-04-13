Зеленський запускає «пояс безпеки»: з ким Київ готує серію стратегічних угод

Президент України Володимир Зеленський доручив прискорити підготовку нових міжнародних угод у сфері безпеки після доповіді секретаря РНБО Рустем Умеров. Йдеться про формування широкої мережі партнерств, яка охопить не лише Європу, а й країни Близького Сходу та Перської затоки.

Володимир Зеленський та Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, вже найближчими днями Київ розраховує вийти на конкретні результати. У фокусі – фіналізація проектів договорів, які можуть стати основою більш глибокої системи безпеки з союзниками.

Україна активно веде переговори з кількома країнами регіону, серед яких Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Йорданія, Туреччина, Сирія, Оман, Кувейт і Бахрейн. Також фіксується інтерес до співпраці з боку Іраку.

Окрема увага надається розширенню взаємодії з державами Кавказу, а також країнами Східної, Південно-Східної Азії та Африки. Таким чином, Київ прагне вибудувати багаторівневу систему безпеки за межами традиційних спілок.

Раніше заступник секретаря РНБО Давид Алоян повідомив, що понад 200 українських фахівців уже працюють у п'яти країнах Перської затоки, допомагаючи партнерам у різних напрямках. Терміни їхнього перебування не обмежені, що вказує на довгостроковий характер співробітництва.

Розширення географії контактів свідчить про спробу України створити нову безпекову архітектуру, здатну посилити позиції країни в умовах затяжної війни та глобальної нестабільності.

