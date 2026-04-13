Зеленский запускает «пояс безопасности»: с кем Киев готовит серию стратегических соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить подготовку новых международных соглашений в сфере безопасности после доклада секретаря СНБО Рустем Умеров. Речь идет о формировании широкой сети партнерств, которая охватит не только Европу, но и страны Ближнего Востока и Персидского залива.

Владимир Зеленский и Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, уже в ближайшие дни Киев рассчитывает выйти на конкретные результаты. В фокусе – финализация проектов договоров, которые могут стать основой для более глубокой системы безопасности с союзниками.

Украина активно ведет переговоры сразу с несколькими странами региона, среди которых Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Иордания, Турция, Сирия, Оман, Кувейт и Бахрейн. Также фиксируется интерес к сотрудничеству со стороны Ирак.

Отдельное внимание уделяется расширению взаимодействия с государствами Кавказа, а также странами Восточной, Юго-Восточной Азии и Африки. Таким образом Киев стремится выстроить многоуровневую систему безопасности за пределами традиционных союзов.

Ранее заместитель секретаря СНБО Давид Алоян сообщил, что более 200 украинских специалистов уже работают в пяти странах Персидского залива, помогая партнерам в различных направлениях. Сроки их пребывания не ограничены, что указывает на долгосрочный характер сотрудничества.

Расширение географии контактов свидетельствует о попытке Украины создать новую архитектуру безопасности, способную усилить позиции страны в условиях затяжной войны и глобальной нестабильности.

