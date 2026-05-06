Зеленський загнав Трампа у пастку: розкрито справжню мету України стосовно режиму тиші

Україна заявила про готовність до тривалого режиму припинення вогню, розуміючи, що Росія, ймовірно, не підтримає таку ініціативу. Такий крок розглядається як продуманий дипломатичний хід, який має на меті посилити тиск не лише на Москву, а й на Вашингтон. У разі відмови Кремля українська сторона зможе використати це як аргумент, демонструючи Дональду Трампу, що саме Росія не зацікавлена в мирному врегулюванні, вважає політолог Тарас Загородній.

За його словами, Трамп уникає безпосереднього контакту з Володимиром Зеленським, оскільки не хоче брати на себе додаткові політичні зобов’язання. За його словами, така позиція є прагматичною та пов’язана з небажанням втягуватися у складні переговорні процеси.

Водночас Загородній підкреслює, що український президент діє послідовно й у межах раніше визначеної стратегії.

"Зеленський сказав: ми готові до перемир’я зараз, а якщо ні – далі самі відповідайте за те, що відбудеться на вашому параді. Це цілеспрямований тиск, до якого Україна була готова – адже офіційна позиція незмінна: ми хочемо довгострокового перемир’я, як це, до речі, і обговорювалося з американцями ще минулого року", – зазначив Загородній.

Експерт також висловив сумнів у тому, що Трамп міг просити Київ утриматися від ударів по Росії в обмін на певні поступки. На його думку, будь-які подібні домовленості передбачають взаємну вигоду, а у Трампа наразі немає очевидної мотивації діяти в інтересах Володимира Путіна.

Крім того, Загородній зауважив, що між українським і американським лідерами вже існує певний політичний "баланс зобов’язань", який впливає на характер їхньої комунікації. Саме тому, за його словами, Трамп може уникати нових контактів, щоб не брати на себе додаткову відповідальність.

"Але є ще список Буданова, і ми вже знаємо, як він називається. Поки що на 2026 рік, але він людина серйозна, то може й вже на 2027 розписав. Наразі ми самі вирішуємо, куди, як і в який бік стріляти", – сказав Загородній.

Нагадаємо, "Коментарі" вже писали, що поки європейські лідери збираються у Єревані, російський диктатор Володимир Путін у бункері слухав доповіді генералів про те, як український дрон влетів у елітний житловий будинок на Мосфільмівській у Москві – всього за 6 кілометрів від того місця на Червоній площі, де 9 травня Кремль готується приймати парад, стверджує політичний експерт і колишній нардеп Борислав Береза.