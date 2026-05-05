Це 9 травня у Кремлі запам'ятають надовго: розкрито найбільший страх Путіна перед парадом

Поки європейські лідери збираються у Єревані, російський диктатор Володимир Путін у бункері слухав доповіді генералів про те, як український дрон влетів у елітний житловий будинок на Мосфільмівській у Москві – всього за 6 кілометрів від того місця на Червоній площі, де 9 травня Кремль готується приймати парад, стверджує політичний експерт і колишній нардеп Борислав Береза.

За його словами, головне питання полягає у тому, буде удар, чи ні., чи вдасться Путіну провести парад, чи ні, а також що Україна отримає у випадку певних домовленостей.

При цьому найбільший страх Кремля полягає навіть не в атаці дронів, а у можливості повторення ЗСУ спецоперації "Павутина" на Червоній площі. За словами Берези, все почалося з озвученої Путіним пропозиції президенту США Дональду Трампу щодо перемир'я на 9 травня для проведення параду. У Києві підтвердили готовність припинити вогонь, проте наполягають на його довготривалості. І це саме те, про що зараз намагаються кулуарно домовитися.

Береза вважає, що вірогідність домовленостей зростатиме разом з інтенсивністю нових ударів України по Москві. Експерт застерігає, що звернення Путіна до Трампа не варто вважати ознакою поразки чи слабкості, оскільки для кремлівського диктатора парад є проявом його сили. Путін чудово розуміє, як він виглядатиме перед гостями параду у разі потужних вибухів у Москві під час параду, тому Кремль оточили блокпостами і кулеметниками на фоні загрози атаки БПЛА під час параду. Звіти українських і західних спецслужб свідчать про переляк Путіна через вірогідні атаки України.

На думку Борислава Берези, такі безпрецедентні заходи безпеки Кремля свідчать про їхнє переконання, що спецоперація "Павутина – 2" все ж таки відбудеться. Тому ось такий переляк і може змусити Кремль домовитися про довготривале припинення вогню, інакше парад буде дуже "веселий".

"На Спаській вежі у Кремлі розмістили кулеметників, оскільки там планує окремо виступити Володимир Путін і зробити якусь гучну заяву. Але зараз все складається так, що може і не виступити. У Міноборони РФ заявили, що вперше з 2007 року парад у Москві пройде без військової техніки, а спікер Кремля Пєсков обґрунтував це рішення "загрозливою ситуацією"", — нагадав Береза.

При цьому, за його словами, у Кремлі пригрозили Києву "страшною відповіддю", однак сам факт розміщення зброї біля найголовніших об'єктів Кремля свідчить про непереборний страх Путіна перед ударами України. Проте навіть такі активні заходи зовсім не гарантують, що українські ракети і дрони не долетять до найважливіших для Путіна об'єктів.

"Добре, що почали активно бити по Москві ракетами і дронами, але погано, що це відбувається для відволікання скандалу з плівками "Міндіча", — зазначив Береза.

