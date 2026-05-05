Это 9 мая в Кремле запомнят надолго: раскрыт величайший страх Путина перед парадом

Пока европейские лидеры собираются в Ереване, российский диктатор Владимир Путин в бункере слушал доклады генералов о том, как украинский дрон влетел в элитный жилой дом на Мосфильмовской в Москве – всего в 6 километрах от того места на Красной площади, где 9 мая Кремль готовится принимать Береза.

По его словам, главный вопрос состоит в том, будет ли удар или нет, удастся ли Путину провести парад или нет, а также что Украина получит в случае определенных договоренностей.

При этом самый страх Кремля заключается даже не в атаке дронов, а в возможности повторения ВСУ спецоперации "Паутина" на Красной площади. По словам Березы, все началось с озвученного Путиным предложения президенту США Дональду Трампу по поводу перемирия на 9 мая для проведения парада. В Киеве подтвердили готовность прекратить огонь, однако настаивают на его длительности. И именно то, о чем сейчас пытаются кулуарно договориться.

Береза считает, что вероятность договоренностей будет расти вместе с интенсивностью новых ударов Украины по Москве. Эксперт предостерегает, что обращение Путина к Трампу не следует считать признаком поражения или слабости, поскольку для кремлевского диктатора парад является проявлением его силы. Путин прекрасно понимает, как он будет выглядеть перед гостями парада при мощных взрывах в Москве во время парада, поэтому Кремль окружили блокпостами и пулеметчиками на фоне угрозы атаки БПЛА во время парада. Отчеты украинских и западных спецслужб свидетельствуют об испуге Путина из-за возможных атак Украины.

По мнению Борислава Березы, столь беспрецедентные меры безопасности Кремля свидетельствуют об их убеждении, что спецоперация "Паутина — 2" все же состоится. Поэтому вот такой испуг и может заставить Кремль договориться о длительном прекращении огня, иначе парад будет очень "веселым".

"На Спасской башне в Кремле разместили пулеметчиков, поскольку там планирует отдельно выступить Владимир Путин и сделать какое-то громкое заявление. Но сейчас все складывается так, что может и не выступить. В Минобороны РФ заявили, что впервые с 2007 года парад в Москве пройдет без военной техники, а спикер Кремля Песков обосновал это" Береза.

При этом, по его словам, в Кремле пригрозили Киеву "страшным ответом", однако сам факт размещения оружия возле самых главных объектов Кремля свидетельствует о непреодолимом страхе Путина перед ударами Украины. Однако даже такие активные меры отнюдь не гарантируют, что украинские ракеты и дроны не долетят до самых важных для Путина объектов.

"Хорошо, что начали активно бить по Москве ракетами и дронами, но плохо, что это происходит для отвлечения скандала с пленками "Миндича", — отметил Береза.

