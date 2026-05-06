Украина заявила о готовности к длительному режиму прекращения огня, понимая, что Россия, вероятно, не поддержит подобную инициативу. Такой шаг рассматривается как продуманный дипломатический ход, направленный на усиление давления не только на Москву, но и на Вашингтон. В случае отказа Кремля украинская сторона сможет использовать это в качестве аргумента, демонстрируя Дональду Трампу, что именно Россия не заинтересована в мирном урегулировании, считает политолог Тарас Загородний.

Фото: из открытых источников

По его словам, Трамп избегает непосредственного контакта с Владимиром Зеленским, поскольку не хочет брать на себя дополнительные политические обязательства. По его словам, такая позиция прагматична и связана с нежеланием вовлекаться в сложные переговорные процессы.

В то же время, Загородний подчеркивает, что украинский президент действует последовательно и в рамках ранее определенной стратегии.

"Зеленский сказал: мы готовы к перемирию сейчас, а если нет – дальше сами отвечайте за то, что произойдет на вашем параде. Это целенаправленное давление, к которому Украина была готова – официальная же позиция неизменна: мы хотим долгосрочного перемирия, как это, кстати, и обсуждалось с американцами еще в прошлом году", – отметил Загородний.

Эксперт также выразил сомнение, что Трамп мог просить Киев воздержаться от ударов по России в обмен на определенные уступки. По его мнению, какие-либо подобные договоренности предполагают взаимную выгоду, а у Трампа пока нет очевидной мотивации действовать в интересах Владимира Путина.

Кроме того, Загородний отметил, что между украинским и американским лидерами уже существует определенный политический "баланс обязательств", влияющий на характер их коммуникации. Поэтому, по его словам, Трамп может избегать новых контактов, чтобы не брать на себя дополнительную ответственность.

Но есть еще список Буданова, и мы уже знаем, как он называется. Пока на 2026 год, но он человек серьезный, может и уже на 2027 расписал. Мы сами решаем, куда, как и в какую сторону стрелять", – сказал Загородний.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что пока европейские лидеры собираются в Ереване, российский диктатор Владимир Путин в бункере слушал доклады генералов о том, как украинский дрон влетел в элитный жилой дом на Мосфильмовской в Москве — всего в 6 километрах от того места на Красной площади. политический эксперт и бывший нардеп Борислав Береза.