“Зеленський втік перед обстрілом, серед українців - паніка”: що відбувається насправді

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Кречмаровская Наталия
Ворожа пропаганда поширює черговий фейк, щоб деморалізувати українців і створити хибне враження про внутрішню ситуацію в країні.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
У Центрі стратегічних комунікацій спростували вкид, що нібито “Зеленський втік з України, фронт руйнується, серед українців наростає паніка. Зеленський давно зрадив українців і продав батьківщину, тепер головне – сховати президента”. Такі повідомлення, як зазначають аналітики Центру, ширяться соцмережами.
Щодо візиту в Ірландію, то Зеленський прибув до країни, щоб взяти участь у церемонії відкриття головування Ірландії в Раді ЄС, а також зустрітися з прем'єром країни Міхолом Мартіном та президентом Євроради Антоніу Коштою.
Аналітики Центру наголошують, що Росія навесні 2026 року вперше з серпня 2024-го почала втрачати більше територій, ніж захоплювати: лише у квітні та травні втрати становили близько 400 кв. км.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на що насправді готовий Путін у війні проти України.