“Зеленський втік перед обстрілом, серед українців - паніка”: що відбувається насправді

Ворожа пропаганда поширює черговий фейк, щоб деморалізувати українців і створити хибне враження про внутрішню ситуацію в країні.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій спростували вкид, що нібито “Зеленський втік з України, фронт руйнується, серед українців наростає паніка. Зеленський давно зрадив українців і продав батьківщину, тепер головне – сховати президента”. Такі повідомлення, як зазначають аналітики Центру, ширяться соцмережами.

“Насправді Росія вкотре використовує масовані удари по мирних українських містах як привід для інформаційних маніпуляцій. Президент попередив українців про те, що у ніч на 2 липня росіяни здійснять масований удар, і сам терміново перервав свою поїздку до Ірландії та вирушив до Києва”, — йдеться у повідомленні.

Щодо візиту в Ірландію, то Зеленський прибув до країни, щоб взяти участь у церемонії відкриття головування Ірландії в Раді ЄС, а також зустрітися з прем'єром країни Міхолом Мартіном та президентом Євроради Антоніу Коштою.

“Попри нічну атаку, в Києві працюють рятувальники, медики, поліція та комунальні служби. Влада координує ліквідацію наслідків удару, а екстрені служби продовжують рятувати людей з-під завалів. Заяви про "паніку" та "руйнування фронту" не підкріплені жодними фактами. Аналітики Центру стратегічних і міжнародних досліджень зазначають, що ситуація на фронті змінюється через високі втрати РФ, стагнацію її наступу та нову тактику Сил оборони України із застосуванням ШІ”, — зазначають в Центрі.

Аналітики Центру наголошують, що Росія навесні 2026 року вперше з серпня 2024-го почала втрачати більше територій, ніж захоплювати: лише у квітні та травні втрати становили близько 400 кв. км.

“Мета подібних вкидів – деморалізувати українців і створити хибне враження про внутрішню ситуацію в країні” — підсумували у Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на що насправді готовий Путін у війні проти України.