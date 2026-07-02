"Зеленский сбежал перед обстрелом, среди украинцев - паника": что происходит на самом деле

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Кречмаровская Наталия
Вражеская пропаганда распространяет очередной фейк, чтобы деморализовать украинцев и создать ложное впечатление о внутренней ситуации в стране.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций опровергли вброс, что якобы "Зеленский сбежал из Украины, фронт разрушается, среди украинцев нарастает паника. Зеленский давно предал украинцев и продал родину, теперь главное — спрятать президента". Такие сообщения, как отмечают аналитики Центра, распространяются в соцсетях.
Что касается визита в Ирландию, то Зеленский прибыл в страну, чтобы принять участие в церемонии открытия председательства Ирландии в Совете ЕС, а также встретиться с премьером страны Михолом Мартином и президентом Евросовета Антониу Коштой.
Аналитики Центра отмечают, что Россия весной 2026 года впервые с августа 2024 начала терять больше территорий, чем захватывать: только в апреле и мае потери составили около 400 кв. км.
Напомним: портал "Комментарии" писал, на что на самом деле готов Путин в войне против Украины.