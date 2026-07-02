"Зеленский сбежал перед обстрелом, среди украинцев - паника": что происходит на самом деле

Вражеская пропаганда распространяет очередной фейк, чтобы деморализовать украинцев и создать ложное впечатление о внутренней ситуации в стране.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций опровергли вброс, что якобы "Зеленский сбежал из Украины, фронт разрушается, среди украинцев нарастает паника. Зеленский давно предал украинцев и продал родину, теперь главное — спрятать президента". Такие сообщения, как отмечают аналитики Центра, распространяются в соцсетях.

"На самом деле Россия в очередной раз использует массированные удары по мирным украинским городам как повод для информационных манипуляций. Президент предупредил украинцев о том, что в ночь на 2 июля россияне нанесут массированный удар, и сам срочно прервал свою поездку в Ирландию и отправился в Киев", — говорится в сообщении.

Что касается визита в Ирландию, то Зеленский прибыл в страну, чтобы принять участие в церемонии открытия председательства Ирландии в Совете ЕС, а также встретиться с премьером страны Михолом Мартином и президентом Евросовета Антониу Коштой.

"Несмотря на ночную атаку, в Киеве работают спасатели, медики, полиция и коммунальные службы. Власть координирует ликвидацию последствий удара, а экстренные службы продолжают спасать людей из-под завалов. Заявления о "панике" и "разрушении фронта" не подкреплены никакими фактами. Аналитики Центра стратегических и международных исследований стагнацию ее наступления и новую тактику сил обороны Украины с применением ИИ”, — отмечают в Центре.

Аналитики Центра отмечают, что Россия весной 2026 года впервые с августа 2024 начала терять больше территорий, чем захватывать: только в апреле и мае потери составили около 400 кв. км.

"Цель подобных вбросов — деморализовать украинцев и создать ошибочное впечатление о внутренней ситуации в стране" — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, на что на самом деле готов Путин в войне против Украины.