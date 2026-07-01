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Українців застерегли від ілюзій: на що насправді готовий Путін

Колишній міністр МЗС Кулеба розповів, чи готовий вже Путін завершити війну в Україні

1 липня 2026, 22:54
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Кречмаровская Наталия

Ситуація в Росії погіршується — криза з паливом, невдоволення громадян, влучні удари по російському тилу. Однак це не зупинить російського лідера Володимира Путіна. 

Українців застерегли від ілюзій: на що насправді готовий Путін

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

На думку колишнього міністра МЗС Дмитра Кулеби, ситуація Путіна погіршилась, однак ще не досягла того критичного піка, коли він скаже: "Ну все — припиняємо війну".

“Більше того, треба подивитись правді в очі, що Путін — це такий тип, який уявляє себе Сталіним десь там в районі Сталінграда. І якщо подивитися уважно його це інтерв'ю останнє, там він дуже методично пояснює, що насправді Росія перемагає і планує перемогти. І жодного натяку на те, що він готовий зупинитися, немає”, — переконаний Кулеба. 

За його словами, тішитися картинкам того, що відбувається в Росії, можна, але не варто сприймати це, як гарантовану передумову перемоги України найближчим часом і завершення війни. 

Однак, за його словами, зараз ситуація набагато краща, і не зрозуміло, за рахунок чого Росія може вирішити свої проблеми.

“Путін щодо нас безжальний і щойно ми дамо слабинку, він завдасть удару. Ситуація зараз, як у боксі — бій іде рівно по очках. Хочеться, звісно, завершити його нокдауном, але поки що по очках”, — підсумував колишній міністр.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії готові оголосити масштабну мобілізацію. Однак, за словами військового ЗСУ Кирила Сазонова, набрати зможуть до 300 тисяч осіб. І та кількість дуже зміниться тільки на підходах до лінії бойового зіткнення — частина потрапить під дрони, частина загине при штурмі.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=qbqCickGsto
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