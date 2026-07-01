Українців застерегли від ілюзій: на що насправді готовий Путін

Ситуація в Росії погіршується — криза з паливом, невдоволення громадян, влучні удари по російському тилу. Однак це не зупинить російського лідера Володимира Путіна.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

На думку колишнього міністра МЗС Дмитра Кулеби, ситуація Путіна погіршилась, однак ще не досягла того критичного піка, коли він скаже: "Ну все — припиняємо війну".

“Більше того, треба подивитись правді в очі, що Путін — це такий тип, який уявляє себе Сталіним десь там в районі Сталінграда. І якщо подивитися уважно його це інтерв'ю останнє, там він дуже методично пояснює, що насправді Росія перемагає і планує перемогти. І жодного натяку на те, що він готовий зупинитися, немає”, — переконаний Кулеба.

За його словами, тішитися картинкам того, що відбувається в Росії, можна, але не варто сприймати це, як гарантовану передумову перемоги України найближчим часом і завершення війни.

Однак, за його словами, зараз ситуація набагато краща, і не зрозуміло, за рахунок чого Росія може вирішити свої проблеми.

“Путін щодо нас безжальний і щойно ми дамо слабинку, він завдасть удару. Ситуація зараз, як у боксі — бій іде рівно по очках. Хочеться, звісно, завершити його нокдауном, але поки що по очках”, — підсумував колишній міністр.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії готові оголосити масштабну мобілізацію. Однак, за словами військового ЗСУ Кирила Сазонова, набрати зможуть до 300 тисяч осіб. І та кількість дуже зміниться тільки на підходах до лінії бойового зіткнення — частина потрапить під дрони, частина загине при штурмі.



