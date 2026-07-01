Українців застерегли від ілюзій: на що насправді готовий Путін

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Кречмаровская Наталия
Ситуація в Росії погіршується — криза з паливом, невдоволення громадян, влучні удари по російському тилу. Однак це не зупинить російського лідера Володимира Путіна.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
На думку колишнього міністра МЗС Дмитра Кулеби, ситуація Путіна погіршилась, однак ще не досягла того критичного піка, коли він скаже: "Ну все — припиняємо війну".
За його словами, тішитися картинкам того, що відбувається в Росії, можна, але не варто сприймати це, як гарантовану передумову перемоги України найближчим часом і завершення війни.
Однак, за його словами, зараз ситуація набагато краща, і не зрозуміло, за рахунок чого Росія може вирішити свої проблеми.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії готові оголосити масштабну мобілізацію. Однак, за словами військового ЗСУ Кирила Сазонова, набрати зможуть до 300 тисяч осіб. І та кількість дуже зміниться тільки на підходах до лінії бойового зіткнення — частина потрапить під дрони, частина загине при штурмі.