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Украинцев предостерегли от иллюзий: на что действительно готов Путин

Бывший министр МИД Кулеба рассказал, готов ли уже Путин завершить войну в Украине

1 июля 2026, 22:54
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Кречмаровская Наталия

Ситуация в России ухудшается – кризис с топливом, недовольство граждан, меткие удары по российскому тылу. Однако это не остановит российского лидера Владимира Путина.

Украинцев предостерегли от иллюзий: на что действительно готов Путин

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

По мнению бывшего министра МИД Дмитрия Кулебы, ситуация Путина ухудшилась, однако еще не достигла того критического пика, когда он скажет: "Ну все — прекращаем войну".

"Более того, нужно посмотреть правде в глаза, что Путин — это такой тип, который представляет себя Сталиным где-то там в районе Сталинграда. И если посмотреть внимательно его это интервью последнее, там он очень методично объясняет, что на самом деле Россия побеждает и планирует победить. И никакого намека на то, что он готов остановиться нет”, — убежден Кулеба.

По его словам, радоваться картинкам происходящего в России можно, но не стоит воспринимать это как гарантированную предпосылку победы Украины в ближайшее время и завершение войны.

Однако, по его словам, сейчас ситуация гораздо лучше, и непонятно, за счет чего Россия может решить свои проблемы.

"Путин по отношению к нам безжалостный и как только мы дадим слабинку, он нанесет удар. Ситуация сейчас, как в боксе — бой идет ровно по очкам. Хочется, конечно, завершить его нокдауном, но пока по очкам", — подытожил бывший министр.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России готовы объявить масштабную мобилизацию. Однако, по словам военного ВСУ Кирилла Сазонова, набрать смогут до 300 тысяч человек. И это количество очень изменится только на подходах к линии боевого столкновения – часть попадет под дроны, часть погибнет при штурме.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qbqCickGsto
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