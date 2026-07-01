Украинцев предостерегли от иллюзий: на что действительно готов Путин

Ситуация в России ухудшается – кризис с топливом, недовольство граждан, меткие удары по российскому тылу. Однако это не остановит российского лидера Владимира Путина.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

По мнению бывшего министра МИД Дмитрия Кулебы, ситуация Путина ухудшилась, однако еще не достигла того критического пика, когда он скажет: "Ну все — прекращаем войну".

"Более того, нужно посмотреть правде в глаза, что Путин — это такой тип, который представляет себя Сталиным где-то там в районе Сталинграда. И если посмотреть внимательно его это интервью последнее, там он очень методично объясняет, что на самом деле Россия побеждает и планирует победить. И никакого намека на то, что он готов остановиться нет”, — убежден Кулеба.

По его словам, радоваться картинкам происходящего в России можно, но не стоит воспринимать это как гарантированную предпосылку победы Украины в ближайшее время и завершение войны.

Однако, по его словам, сейчас ситуация гораздо лучше, и непонятно, за счет чего Россия может решить свои проблемы.

"Путин по отношению к нам безжалостный и как только мы дадим слабинку, он нанесет удар. Ситуация сейчас, как в боксе — бой идет ровно по очкам. Хочется, конечно, завершить его нокдауном, но пока по очкам", — подытожил бывший министр.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России готовы объявить масштабную мобилизацию. Однако, по словам военного ВСУ Кирилла Сазонова, набрать смогут до 300 тысяч человек. И это количество очень изменится только на подходах к линии боевого столкновения – часть попадет под дроны, часть погибнет при штурме.



