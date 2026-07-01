Украинцев предостерегли от иллюзий: на что действительно готов Путин

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Кречмаровская Наталия
Ситуация в России ухудшается – кризис с топливом, недовольство граждан, меткие удары по российскому тылу. Однако это не остановит российского лидера Владимира Путина.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
По мнению бывшего министра МИД Дмитрия Кулебы, ситуация Путина ухудшилась, однако еще не достигла того критического пика, когда он скажет: "Ну все — прекращаем войну".
По его словам, радоваться картинкам происходящего в России можно, но не стоит воспринимать это как гарантированную предпосылку победы Украины в ближайшее время и завершение войны.
Однако, по его словам, сейчас ситуация гораздо лучше, и непонятно, за счет чего Россия может решить свои проблемы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России готовы объявить масштабную мобилизацию. Однако, по словам военного ВСУ Кирилла Сазонова, набрать смогут до 300 тысяч человек. И это количество очень изменится только на подходах к линии боевого столкновения – часть попадет под дроны, часть погибнет при штурме.