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Зеленський вразив заявою: що насправді вибухало у Вишневому під Києвом

Президент Зеленський заявив, що ворог влучив у склад боєприпасів у Вишневому

9 липня 2026, 22:09
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Кречмаровская Наталия

У ніч на 6 липня ворожі війська завдали удару по Києву та області. Ворог влучив у об’єкт у Вишневому у передмісті Києва. Детонація, спричинена ударом, призвела до масштабних руйнувань. У населеному пункті постраждало 5 вулиць — понад 90 будинків повністю зруйновано, загалом майже 300 будинків було пошкоджено.

Зеленський вразив заявою: що насправді вибухало у Вишневому під Києвом

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Президент України Володимир Зеленський розповів про розслідування вибуху, пише видання “РБК Україна”. 

"Абсолютно жахлива ситуація. У Вишневому був склад боєприпасів. Ворог вразив цей склад. Постраждала велика кількість людей, велика кількість втрат. Мої співчуття, але співчуттів недостатньо, тому я отримав, в принципі, всю інформацію від Служби безпеки України, від Міністерства внутрішніх справ, від Генеральної прокуратури”, — зазначив президент України. 

Зеленський повідомив, що є кримінальна справа, люди винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і, безумовно, будуть звільнені в “Укроборонпромі”. За його словами, склад належав одному з підприємств “Укроборонпрому”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, за словами нардепа Разумкова,  ворожі ракети влучають у житлові будинки і як цьому запобігти. За його словами, в Україні підприємства, які не мають знаходитися в межах міста, там знаходяться. 

Він зазначив, що у росіян немає ніяких моральних обмежень, вони б'ють туди, куди б'ють, проте вони намагаються поцілити по якихось об'єктах. Те, що ППО це збиває, відхиляє і воно прилітає зокрема в будинки — це витрати війни, зазначив політик.

За його словами, якби не було частини речей прямо у міській забудові, то, можливо, було б легше.




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Джерело: https://t.me/RBC_ua_news/197519
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