Зеленський вразив заявою: що насправді вибухало у Вишневому під Києвом

У ніч на 6 липня ворожі війська завдали удару по Києву та області. Ворог влучив у об’єкт у Вишневому у передмісті Києва. Детонація, спричинена ударом, призвела до масштабних руйнувань. У населеному пункті постраждало 5 вулиць — понад 90 будинків повністю зруйновано, загалом майже 300 будинків було пошкоджено.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Президент України Володимир Зеленський розповів про розслідування вибуху, пише видання “РБК Україна”.

"Абсолютно жахлива ситуація. У Вишневому був склад боєприпасів. Ворог вразив цей склад. Постраждала велика кількість людей, велика кількість втрат. Мої співчуття, але співчуттів недостатньо, тому я отримав, в принципі, всю інформацію від Служби безпеки України, від Міністерства внутрішніх справ, від Генеральної прокуратури”, — зазначив президент України.

Зеленський повідомив, що є кримінальна справа, люди винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і, безумовно, будуть звільнені в “Укроборонпромі”. За його словами, склад належав одному з підприємств “Укроборонпрому”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, за словами нардепа Разумкова, ворожі ракети влучають у житлові будинки і як цьому запобігти. За його словами, в Україні підприємства, які не мають знаходитися в межах міста, там знаходяться.

Він зазначив, що у росіян немає ніяких моральних обмежень, вони б'ють туди, куди б'ють, проте вони намагаються поцілити по якихось об'єктах. Те, що ППО це збиває, відхиляє і воно прилітає зокрема в будинки — це витрати війни, зазначив політик.

За його словами, якби не було частини речей прямо у міській забудові, то, можливо, було б легше.



