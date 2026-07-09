Нардепи уже не приховують страшної правди: чому ракети влучають у житлові будинки

У ніч на 6 липня ворожі війська ударили по об’єкту у передмісті Києва і від детонації було зруйновано майже 100 будинків, загалом постраждало майже 300 будинків.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков розповів, чому ворожі ракети влучають у житлові будинки і як цьому запобігти. За його словами, в Україні підприємства, які не мають знаходитися в межах міста, там знаходяться.

"У росіян немає ніяких моральних обмежень, вони б'ють туди, куди б'ють, проте вони намагаються поцілити по якихось об'єктах. Те, що ППО це збиває, відхиляє і воно прилітає зокрема в будинки — це витрати війни. Але якби не було частини речей прямо у міській забудові, то, можливо, було б легше”, — зауважив народний депутат.

Політик навів приклад ситуації у Вишневому Київської області.

"Все ж чудово розуміють, що поцілили кудись, де була детонація. Питання не в тому, що поцілили. Питання — чому там це зберігається. У нас є Захід України, де багато точок, де можна зберігати... У тих чи інших об'єктах під землею чи в горах", — пояснив політик.

За його словами, за стільки років повномасштабної війни можна було збудувати підземні склади. І підкреслив, що Іран же такі створив, до того ж в умовах повної ізоляції та тотальної економії.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський заявляв про необхідність масованих атак на Москву як важіль тиску на Путіна для припинення війни. Однак удари по столиці РФ можуть мати й негативний результат.

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що удари по Москві можуть посилити радикальні настрої серед росіян щодо застосування ядерної зброї.