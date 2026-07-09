Нардепи уже не приховують страшної правди: чому ракети влучають у житлові будинки

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Кречмаровская Наталия
У ніч на 6 липня ворожі війська ударили по об’єкту у передмісті Києва і від детонації було зруйновано майже 100 будинків, загалом постраждало майже 300 будинків.
Обстріл. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков розповів, чому ворожі ракети влучають у житлові будинки і як цьому запобігти. За його словами, в Україні підприємства, які не мають знаходитися в межах міста, там знаходяться.
Політик навів приклад ситуації у Вишневому Київської області.
За його словами, за стільки років повномасштабної війни можна було збудувати підземні склади. І підкреслив, що Іран же такі створив, до того ж в умовах повної ізоляції та тотальної економії.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський заявляв про необхідність масованих атак на Москву як важіль тиску на Путіна для припинення війни. Однак удари по столиці РФ можуть мати й негативний результат.
Політолог Володимир Фесенко зазначив, що удари по Москві можуть посилити радикальні настрої серед росіян щодо застосування ядерної зброї.