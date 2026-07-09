Нардепы уже не скрывают страшную правду: почему ракеты попадают в жилые дома

В ночь на 6 июля вражеские войска ударили по объекту в пригороде Киева и от детонации было разрушено около 100 домов, всего пострадало около 300 домов.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, почему вражеские ракеты попадают в жилые дома и как это предотвратить. По его словам, в Украине предприятия, которые не должны находиться в черте города, там находятся.

"У россиян нет никаких моральных ограничений, они бьют туда, куда бьют, однако они пытаются попасть по каким-то объектам. То, что ПВО это сбивает, отклоняет и оно прилетает в частности в дома — это издержки войны. Но если бы не было части вещей прямо в городской застройке, то, возможно, было бы легче", — отметил народный депутат.

Политик привел пример ситуации в Вишневом в Киевской области.

"Все прекрасно понимают, что попали куда-то, где была детонация. Вопрос не в том, что попали. Вопрос — почему там это хранится. У нас есть Запад Украины, где много точек, где можно хранить... В тех или иных объектах под землей или в горах", — пояснил политик.

По его словам, за столько лет полномасштабной войны можно построить подземные склады. И подчеркнул, что Иран такие создал, к тому же в условиях полной изоляции и тотальной экономии.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости массированных атак на Москву как рычаг давления на Путина для прекращения войны. Однако удары по столице РФ могут иметь и негативный результат.

Политолог Владимир Фесенко отметил, что удары по Москве могут усилить радикальные настроения среди россиян относительно применения ядерного оружия.