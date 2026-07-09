logo

BTC/USD

62816

ETH/USD

1738.29

USD/UAH

44.52

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Нардепы уже не скрывают страшную правду: почему ракеты попадают в жилые дома
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы уже не скрывают страшную правду: почему ракеты попадают в жилые дома

Народный депутат Разумков рассказал, почему вражеские ракеты попадают в жилые дома

9 июля 2026, 18:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В ночь на 6 июля вражеские войска ударили по объекту в пригороде Киева и от детонации было разрушено около 100 домов, всего пострадало около 300 домов.

Нардепы уже не скрывают страшную правду: почему ракеты попадают в жилые дома

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, почему вражеские ракеты попадают в жилые дома и как это предотвратить. По его словам, в Украине предприятия, которые не должны находиться в черте города, там находятся.

"У россиян нет никаких моральных ограничений, они бьют туда, куда бьют, однако они пытаются попасть по каким-то объектам. То, что ПВО это сбивает, отклоняет и оно прилетает в частности в дома — это издержки войны. Но если бы не было части вещей прямо в городской застройке, то, возможно, было бы легче", — отметил народный депутат.

Политик привел пример ситуации в Вишневом в Киевской области.

"Все прекрасно понимают, что попали куда-то, где была детонация. Вопрос не в том, что попали. Вопрос — почему там это хранится. У нас есть Запад Украины, где много точек, где можно хранить... В тех или иных объектах под землей или в горах", — пояснил политик.

По его словам, за столько лет полномасштабной войны можно построить подземные склады. И подчеркнул, что Иран такие создал, к тому же в условиях полной изоляции и тотальной экономии.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости массированных атак на Москву как рычаг давления на Путина для прекращения войны. Однако удары по столице РФ могут иметь и негативный результат.

Политолог Владимир Фесенко отметил, что удары по Москве могут усилить радикальные настроения среди россиян относительно применения ядерного оружия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/E7Fjdnhy_4g
Теги:

Новости

Все новости