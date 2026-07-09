Нардепы уже не скрывают страшную правду: почему ракеты попадают в жилые дома

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Кречмаровская Наталия
В ночь на 6 июля вражеские войска ударили по объекту в пригороде Киева и от детонации было разрушено около 100 домов, всего пострадало около 300 домов.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, почему вражеские ракеты попадают в жилые дома и как это предотвратить. По его словам, в Украине предприятия, которые не должны находиться в черте города, там находятся.
Политик привел пример ситуации в Вишневом в Киевской области.
По его словам, за столько лет полномасштабной войны можно построить подземные склады. И подчеркнул, что Иран такие создал, к тому же в условиях полной изоляции и тотальной экономии.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости массированных атак на Москву как рычаг давления на Путина для прекращения войны. Однако удары по столице РФ могут иметь и негативный результат.
Политолог Владимир Фесенко отметил, что удары по Москве могут усилить радикальные настроения среди россиян относительно применения ядерного оружия.