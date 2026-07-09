Зеленский поразил заявлением: что на самом деле взрывалось в Вишневом под Киевом

В ночь на 6 июля вражеские войска нанесли удар по Киеву и области. Враг попал в объект в Вишневом в пригороде Киева. Детонация, вызвана ударом, привела к масштабным разрушениям. В населенном пункте пострадали 5 улиц — более 90 домов полностью разрушены, в общей сложности почти 300 домов были повреждены.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о расследовании взрыва, пишет издание "РБК Украина".

"Абсолютно ужасная ситуация. В Вишневом был склад боеприпасов. Враг поразил этот состав. Пострадало большое количество людей, большое количество потерь. Мои соболезнования, но сочувствий недостаточно, поэтому я получил, в принципе, всю информацию от Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры", — отметил президент Украины.

Зеленский сообщил, что есть уголовное дело, люди виновные будут привлечены к уголовной ответственности и, безусловно, будут уволены в "Укроборонпроме". По его словам, склад принадлежал одному из предприятий "Укроборонпрома".

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по словам нардепа Разумкова, вражеские ракеты попадают в жилые дома и как это предотвратить. По его словам, в Украине предприятия, которые не должны находиться в черте города, там находятся.

Он отметил, что у россиян нет никаких моральных ограничений, они бьют туда, куда бьют, однако они пытаются попасть по каким-то объектам. То, что ПВО это сбивает, отклоняет и прилетает в частности в дома — это издержки войны, отметил политик.

По его словам, если бы не было части вещей прямо в городской застройке, возможно, было бы легче.



