Зеленський вразив планами після завершення війни: шокуюче зізнання

Президент України Володимир Зеленський поділився своїми думками щодо того, чим планує зайнятися після завершення війни та відходу з посади глави держави. Він відкрито висловився про свої майбутні плани під час інтерв'ю з Fox News.

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Журналіст запитав Зеленського, чим він займатиметься, коли війна завершиться, а його президентська каденція добіжить кінця.

"Я не знаю… Можливо, відпочину. Я дуже цього хочу", — сказав Зеленський, наголосивши, що йому справді потрібен час на відновлення після важких років війни.

Президент не став деталізувати свої подальші політичні чи громадські плани, зробивши акцент на важливості відпочинку після такого інтенсивного та виснажливого періоду, як нинішня війна.

Раніше Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що залишатиметься на посаді до завершення воєнного стану, відповідно до вимог українського законодавства. Президент наголошував, що питання про закінчення воєнного стану вирішуватиметься тоді, коли в Україні з'являться належні гарантії безпеки. Як він зазначав, такі гарантії мають включати активну роль міжнародних партнерів, які будуть контролювати ситуацію на місці.

"Ми всі хочемо, щоб війна закінчилась, і тоді завершиться дія воєнного стану. І тільки так. Але завершення воєнного стану буде можливим лише тоді, коли в Україні з'являться гарантії безпеки. Без цих гарантій ця війна не закінчена", — підкреслив президент.

Він також зазначив, що з таким агресивним сусідом, як Росія, є реальний ризик повторної агресії, тому Україна не може дозволити собі визнати перемогу, поки не буде забезпечено належний рівень безпеки.

