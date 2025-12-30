Зеленский поразил планы после окончания войны: шокирующее признание

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своим мнением о том, чем планирует заняться после завершения войны и ухода с поста главы государства. Он откровенно высказался о своих будущих планах во время интервью с Fox News.

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Журналист спросил Зеленского, чем он будет заниматься, когда война завершится, а его президентская каденция подойдет к концу.

"Я не знаю… Возможно, отдохну. Я очень этого хочу", — сказал Зеленский, подчеркнув, что ему действительно нужно время на восстановление после тяжелых лет войны.

Президент не стал детализировать свои дальнейшие политические или общественные планы, сделав акцент на важности отдыха после такого интенсивного и изнурительного периода, как нынешняя война.

Ранее Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что будет оставаться в должности до завершения военного положения, в соответствии с требованиями украинского законодательства. Президент отмечал, что вопрос об окончании военного положения будет решаться тогда, когда в Украине появятся надлежащие гарантии безопасности. Как он отмечал, такие гарантии должны включать активную роль международных партнеров, контролирующих ситуацию на месте.

"Мы все хотим, чтобы война закончилась, и тогда завершится действие военного положения. И только так. Но завершение военного положения будет возможно только тогда, когда в Украине появятся гарантии безопасности. Без этих гарантий эта война не закончена", — подчеркнул президент.

Он также отметил, что с таким агрессивным соседом, как Россия, есть реальный риск повторной агрессии, поэтому Украина не может позволить себе признать победу, пока не будет обеспечен надлежащий уровень безопасности.

