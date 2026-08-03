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Зеленський вразив новими домовленостями зі США: що заявив

Ракетні програми зі США: президент Зеленський про домовленості з американською стороною

3 серпня 2026, 20:01
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Кречмаровская Наталия

Головне питання для України — захист неба від балістики. Президент України Володимир Зеленський натякнув на важливі домовленості зі Сполученими Штатами.

Зеленський вразив новими домовленостями зі США: що заявив

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Президент розповів про доповідь заступника керівника ОП Павло Паліси за результатами виконання наших оборонних домовленостей із партнерами. Зеленський наголосив: важливо, що є щоденна координація. 

“Перше — ППО. Працюємо з американською стороною та партнерами в Європі, щоб отримати необхідні пакети підтримки для України. Це непросто, але розраховуємо, що результат буде. Ракети для ППО потрібні у наших пускових, а не на складах десь далеко від реальних загроз”, — наголосив Зеленський. 

Друге, за словами президента, триває робота для локалізації в Україні необхідних Україні видів західного озброєння. Зеленський анонсував суттєве розширення цієї сфери, однак про подробиці не розповів, лише подякував партнерам в Європі за готовність саме так довгостроково підтримувати стійкість України через локалізацію та спільні оборонні виробництва.

“Третє — на зустрічах у Сполучених Штатах під час нещодавнього візиту домовилися про кілька особливих варіантів застосування ракетних систем і розширення роботи між нашими компаніями — українськими та американськими. Триває підготовка відповідних документів та комунікація між компаніями”, — зазначив президент.

Зеленський заявив, координуватиме цю роботу з Міністерством оборони України, американською стороною та українськими виробниками генерал Паліса.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розкритикували Зеленського за відсутність позиції щодо ситуації в Польщі.




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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20279
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