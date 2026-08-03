Зеленський вразив новими домовленостями зі США: що заявив

Головне питання для України — захист неба від балістики. Президент України Володимир Зеленський натякнув на важливі домовленості зі Сполученими Штатами.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Президент розповів про доповідь заступника керівника ОП Павло Паліси за результатами виконання наших оборонних домовленостей із партнерами. Зеленський наголосив: важливо, що є щоденна координація.

“Перше — ППО. Працюємо з американською стороною та партнерами в Європі, щоб отримати необхідні пакети підтримки для України. Це непросто, але розраховуємо, що результат буде. Ракети для ППО потрібні у наших пускових, а не на складах десь далеко від реальних загроз”, — наголосив Зеленський.

Друге, за словами президента, триває робота для локалізації в Україні необхідних Україні видів західного озброєння. Зеленський анонсував суттєве розширення цієї сфери, однак про подробиці не розповів, лише подякував партнерам в Європі за готовність саме так довгостроково підтримувати стійкість України через локалізацію та спільні оборонні виробництва.

“Третє — на зустрічах у Сполучених Штатах під час нещодавнього візиту домовилися про кілька особливих варіантів застосування ракетних систем і розширення роботи між нашими компаніями — українськими та американськими. Триває підготовка відповідних документів та комунікація між компаніями”, — зазначив президент.

Зеленський заявив, координуватиме цю роботу з Міністерством оборони України, американською стороною та українськими виробниками генерал Паліса.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розкритикували Зеленського за відсутність позиції щодо ситуації в Польщі.



