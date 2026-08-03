Зеленський вразив новими домовленостями зі США: що заявив

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Кречмаровская Наталия
Головне питання для України — захист неба від балістики. Президент України Володимир Зеленський натякнув на важливі домовленості зі Сполученими Штатами.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Президент розповів про доповідь заступника керівника ОП Павло Паліси за результатами виконання наших оборонних домовленостей із партнерами. Зеленський наголосив: важливо, що є щоденна координація.
Друге, за словами президента, триває робота для локалізації в Україні необхідних Україні видів західного озброєння. Зеленський анонсував суттєве розширення цієї сфери, однак про подробиці не розповів, лише подякував партнерам в Європі за готовність саме так довгостроково підтримувати стійкість України через локалізацію та спільні оборонні виробництва.
Зеленський заявив, координуватиме цю роботу з Міністерством оборони України, американською стороною та українськими виробниками генерал Паліса.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розкритикували Зеленського за відсутність позиції щодо ситуації в Польщі.