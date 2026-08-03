У Раді хапаються за голову: чому мовчить Зеленський

Українцям стає дедалі небезпечніше в Польщі — почастішали випадки не тільки образ, а й фізичного насилля. У Раді б’ють на сполох — де реакція української влади.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко підняв питання щодо ситуації, яка зараз складається в Польщі. Політик зазначив, що практично щотижня з'являються новини про напади на українців у польських містах. І за його словами, очевидно, що це ненормальна ситуація. Однак, зазначив він, чому в Україні на це майже ніхто не реагує, чому всі мовчать, що робить наше МЗС, чому не чути чіткої позиції президента.

“Україна завжди з повагою ставиться до польського народу. У нас працює багато польського бізнесу, між нашими країнами є тісні економічні та політичні зв'язки. Саме тому про це треба говорити, обговорювати її з польською стороною”, — наголосив політик.

За його словами, українці безмежно вдячні Польщі за те, що в перші дні повномасштабного вторгнення вона відкрила свої двері для людей, які рятувалися від війни.

“Але що відбувається зараз? Якщо ми бачимо тривожну тенденцію, то не можна робити вигляд, що її не існує. На такі випадки потрібно реагувати, це ж безпека наших громадян. Бо як ордени висилати, так ми вміємо. А як захищати власних громадян щось забули”, — підсумував політик.

Однак думки дописувачів щодо ситуації в Польщі розділилися. Під постом політика в соціальній мережі, є коментарі на підтримку важливості цього питання. Однак деякі дописувачі вказують на проблеми з поведінкою українців у Польщі:

- Абсолютно вірно піднято питання! Захист власних громадян має бути пріоритетом держави всюди — як за кордоном, так і всередині країни. - Просто наші українці в Польщі ведуть себе як вдома — нехай не забувають, що вони гості там. - Ми ж не знаємо передісторії чого на них напали, бидла достатньо і серед українців, і у Польщі їх так само як і тут. - Краще би турбувалися про права та рівень життя українців в Україні.

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