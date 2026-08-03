У Раді хапаються за голову: чому мовчить Зеленський

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Кречмаровская Наталия
Українцям стає дедалі небезпечніше в Польщі — почастішали випадки не тільки образ, а й фізичного насилля. У Раді б’ють на сполох — де реакція української влади.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко підняв питання щодо ситуації, яка зараз складається в Польщі. Політик зазначив, що практично щотижня з'являються новини про напади на українців у польських містах. І за його словами, очевидно, що це ненормальна ситуація. Однак, зазначив він, чому в Україні на це майже ніхто не реагує, чому всі мовчать, що робить наше МЗС, чому не чути чіткої позиції президента.
За його словами, українці безмежно вдячні Польщі за те, що в перші дні повномасштабного вторгнення вона відкрила свої двері для людей, які рятувалися від війни.
Однак думки дописувачів щодо ситуації в Польщі розділилися. Під постом політика в соціальній мережі, є коментарі на підтримку важливості цього питання. Однак деякі дописувачі вказують на проблеми з поведінкою українців у Польщі:
- Абсолютно вірно піднято питання! Захист власних громадян має бути пріоритетом держави всюди — як за кордоном, так і всередині країни.
- Просто наші українці в Польщі ведуть себе як вдома — нехай не забувають, що вони гості там.
- Ми ж не знаємо передісторії чого на них напали, бидла достатньо і серед українців, і у Польщі їх так само як і тут.
- Краще би турбувалися про права та рівень життя українців в Україні.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які жорсткі рішення щодо Польщі пропонують військові.