В Раде хватаются за голову: почему молчит Зеленский

Украинцам становится все опаснее в Польше – участились случаи не только оскорблений, но и физического насилия. В Раде бьют тревогу — где реакция украинских властей.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко поднял вопрос о ситуации, которая сейчас складывается в Польше. Политик отметил, что практически еженедельно появляются новости о нападениях на украинцев в польских городах. И, по его словам, очевидно, что это ненормальная ситуация. Однако отметил он, почему в Украине на это почти никто не реагирует, почему все молчат, что делает наш МИД, почему не слышно четкой позиции президента.

"Украина всегда с уважением относится к польскому народу. У нас работает много польского бизнеса, между нашими странами есть тесные экономические и политические связи. Именно поэтому об этом нужно говорить, обсуждать ее с польской стороной", — подчеркнул политик.

По его словам, украинцы безгранично благодарны Польше за то, что в первые дни полномасштабного вторжения она открыла свои двери для спасавшихся от войны людей.

"Но что происходит сейчас? Если мы видим тревожную тенденцию, то нельзя делать вид, что ее не существует. На такие случаи нужно реагировать, это безопасность наших граждан. Потому как ордена высылать, так мы умеем. А как защищать собственных граждан что-то забыли", — подытожил политик.

Однако мнения читателей по ситуации в Польше разделились. Под постом политика в социальной сети есть комментарии в поддержку важности этого вопроса. Однако некоторые корреспонденты указывают на проблемы с поведением украинцев в Польше:

- Совершенно верно поднят вопрос! Защита собственных граждан должна быть приоритетом государства повсюду – как за границей, так и внутри страны. - Просто наши украинцы в Польше ведут себя как дома – пусть не забывают, что они гости там. - Мы же не знаем предыстории чего на них напали, скота достаточно и среди украинцев, и в Польше их так же как и здесь. - Лучше бы беспокоились о правах и уровне жизни украинцев в Украине.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие жесткие решения по Польше предлагают военные.



