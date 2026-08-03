В Раде хватаются за голову: почему молчит Зеленский

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Кречмаровская Наталия
Украинцам становится все опаснее в Польше – участились случаи не только оскорблений, но и физического насилия. В Раде бьют тревогу — где реакция украинских властей.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко поднял вопрос о ситуации, которая сейчас складывается в Польше. Политик отметил, что практически еженедельно появляются новости о нападениях на украинцев в польских городах. И, по его словам, очевидно, что это ненормальная ситуация. Однако отметил он, почему в Украине на это почти никто не реагирует, почему все молчат, что делает наш МИД, почему не слышно четкой позиции президента.
По его словам, украинцы безгранично благодарны Польше за то, что в первые дни полномасштабного вторжения она открыла свои двери для спасавшихся от войны людей.
Однако мнения читателей по ситуации в Польше разделились. Под постом политика в социальной сети есть комментарии в поддержку важности этого вопроса. Однако некоторые корреспонденты указывают на проблемы с поведением украинцев в Польше:
- Совершенно верно поднят вопрос! Защита собственных граждан должна быть приоритетом государства повсюду – как за границей, так и внутри страны.
- Просто наши украинцы в Польше ведут себя как дома – пусть не забывают, что они гости там.
- Мы же не знаем предыстории чего на них напали, скота достаточно и среди украинцев, и в Польше их так же как и здесь.
- Лучше бы беспокоились о правах и уровне жизни украинцев в Украине.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие жесткие решения по Польше предлагают военные.