Зеленский поразил новыми договоренностями с США: что заявил

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Кречмаровская Наталия
Главный вопрос для Украины – защита неба от баллистики. Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на важные договоренности с Соединенными Штатами.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Президент рассказал о докладе заместителя руководителя ОП Павел Палисы по результатам выполнения наших оборонных договоренностей с партнерами. Зеленский подчеркнул: важно, что есть ежедневная координация.
Второе, по словам президента, продолжается работа по локализации в Украине необходимых Украине видов западного вооружения. Зеленский анонсировал существенное расширение этой сферы, однако о подробностях не рассказал, лишь поблагодарил партнеров в Европе за готовность именно так долго поддерживать устойчивость Украины через локализацию и совместные оборонные производства.
Зеленский заявил, что будет координировать эту работу с Министерством обороны Украины, американской стороной и украинскими производителями генерал Палиса.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде раскритиковали Зеленского за отсутствие позиции по ситуации в Польше.