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Зеленский поразил новыми договоренностями с США: что заявил

Ракетные программы с США: президент Зеленский о договоренностях с американской стороной

3 августа 2026, 20:01
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Кречмаровская Наталия

Главный вопрос для Украины – защита неба от баллистики. Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на важные договоренности с Соединенными Штатами.

Зеленский поразил новыми договоренностями с США: что заявил

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Президент рассказал о докладе заместителя руководителя ОП Павел Палисы по результатам выполнения наших оборонных договоренностей с партнерами. Зеленский подчеркнул: важно, что есть ежедневная координация.

"Первое — ПВО. Работаем с американской стороной и партнерами в Европе, чтобы получить необходимые пакеты поддержки для Украины. Это непросто, но рассчитываем, что результат будет. Ракеты для ПВО нужны в наших пусковых, а не на складах где-то далеко от реальных угроз", — подчеркнул Зеленский.

Второе, по словам президента, продолжается работа по локализации в Украине необходимых Украине видов западного вооружения. Зеленский анонсировал существенное расширение этой сферы, однако о подробностях не рассказал, лишь поблагодарил партнеров в Европе за готовность именно так долго поддерживать устойчивость Украины через локализацию и совместные оборонные производства.

"Третье — на встречах в Соединенных Штатах во время недавнего визита договорились о нескольких особых вариантах применения ракетных систем и расширении работы между нашими компаниями — украинскими и американскими. Продолжается подготовка соответствующих документов и коммуникация между компаниями", — отметил президент.

Зеленский заявил, что будет координировать эту работу с Министерством обороны Украины, американской стороной и украинскими производителями генерал Палиса.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде раскритиковали Зеленского за отсутствие позиции по ситуации в Польше.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20279
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