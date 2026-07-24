Зеленський вкотре жорстко підвів українців: названо єдиний спосіб змусити Путіна припинити війну

Заява президента Володимира Зеленського про те, що вже цієї зими Україна або вийде на переговори з Росією, або зіткнеться з новою ескалацією війни, не означає, що Кремль уже готовий до діалогу. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович.

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За його словами, слова глави держави ґрунтуються на інформації української розвідки щодо процесів усередині російської влади. Водночас експерт закликає не робити передчасних висновків про нібито готовність найближчого оточення Володимира Путіна змусити його до переговорів.

"Підстав говорити про те, що оточення Путіна готове відкрито виступити проти нього або схилити його до переговорів, наразі немає", — наголосив Рейтерович.

Політолог пояснив, що російські еліти умовно можна поділити на дві групи. Перша — чиновники та представники адміністративно-політичного апарату, які отримують вигоду від продовження війни й тому підтримують нинішній курс Кремля.

Друга група — великий бізнес, який дедалі більше потерпає від санкцій, економічних втрат і посилення державного контролю. Проте навіть вони, на думку експерта, не готові відкрито кидати виклик російському диктатору.

"Ризики для цих людей надто високі, тому прямо виступити проти Путіна вони поки не наважуються", — зазначив він.

На думку Рейтеровича, реальні передумови для переговорів можуть з'явитися лише за двох умов. Перша — подальший військовий тиск України, зокрема успішні удари по військових та економічних об'єктах РФ. Друга — суттєве посилення міжнародних санкцій.

Експерт також звернув увагу на проблему блокування українського морського експорту, через що Київ намагається активізувати дипломатичний тиск, зокрема на майданчику Ради Безпеки ООН.

Водночас Рейтерович вважає, що нинішні дипломатичні контакти між США та Росією поки не свідчать про готовність Москви до компромісів.

"Лише поєднання успіхів ЗСУ та жорсткішого санкційного тиску Заходу здатне створити умови, за яких Кремль буде змушений серйозно говорити про переговори", — підсумував політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Володимир Зеленський заявив, що вже найближчими місяцями може відбутися тристороння зустріч щодо завершення війни, а за сприятливих умов — навіть у серпні. Водночас, за словами глави держави, все залежить від готовності Росії до діалогу. Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що наразі передумов для повноцінних переговорів практично немає.