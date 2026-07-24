Зеленский в очередной раз жестко подвел украинцев: назван единственный способ заставить Путина прекратить войну

Заявление президента Владимира Зеленского о том, что уже этой зимой Украина либо выйдет на переговоры с Россией, либо столкнется с новой эскалацией войны, не означает, что Кремль уже готов к диалогу. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович.

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По его словам, слова главы государства основываются на информации украинской разведки о процессах внутри российской власти. В то же время эксперт призывает не делать преждевременных выводов о якобы готовности ближайшего окружения Владимира Путина вынудить его к переговорам.

"Оснований говорить о том, что окружение Путина готово открыто выступить против него или склонить его к переговорам, пока нет", — подчеркнул Рейтерович.

Политолог объяснил, что русские элиты условно можно поделить на две группы. Первая — чиновники и представители административно-политического аппарата, которые получают выгоду от продолжения войны и поддерживают нынешний курс Кремля.

Вторая группа — крупный бизнес, который все больше подвергается санкциям, экономическим потерям и усилению государственного контроля. Однако даже они, по мнению эксперта, не готовы открыто бросать вызов российскому диктатору.

"Риски для этих людей слишком высоки, поэтому прямо выступить против Путина они пока не решаются", — отметил он.

По мнению Рейтеровича, реальные предпосылки для переговоров могут появиться только в двух условиях. Первая — дальнейшее военное давление Украины, в том числе успешные удары по военным и экономическим объектам РФ. Вторая – существенное усиление международных санкций.

Эксперт также обратил внимание на проблему блокирования украинского морского экспорта, из-за чего Киев пытается активизировать дипломатическое давление, в частности, на площадке Совета Безопасности ООН.

В то же время, Рейтерович считает, что нынешние дипломатические контакты между США и Россией пока не свидетельствуют о готовности Москвы к компромиссам.

"Лишь сочетание успехов ВСУ и более жесткого санкционного давления Запада способно создать условия, при которых Кремль будет вынужден серьезно говорить о переговорах", — подытожил политолог.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшие месяцы может состояться трехсторонняя встреча по завершению войны, а при благоприятных условиях — даже в августе. В то же время, по словам главы государства, все зависит от готовности России к диалогу. Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что пока предпосылок для полноценных переговоров практически нет.